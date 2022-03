Podlaskie: 63 godz. w kolejce ciężarówek do przejścia w Bobrownikach

Skróciła się kolejka ciężarówek do przejścia granicznego w Bobrownikach - wynika z danych KAS. We wtorek wieczorem kierowcy tirów czekają na odprawę i wyjazd z Polski do 63 godzin; w kolejce, która ma 35 kilometrów długości, stoi ok. 1,3 tys. ciężarówek.

Rano czas oczekiwania przekraczał trzy doby, w kolejce stało ok. 1,4 tys. tirów.

Od około dwóch tygodni w Bobrownikach odprawianych jest na każdej zmianie mniej aut niż zwykle, co dodatkowo przekłada się na długość kolejki. Normą dla tego przejścia jest bowiem między 250 a 300 ciężarówek podczas jednej zmiany. Obecnie odprawianych jest w ciągu 12 godzin ok. 140 tirów wyjeżdżających na Wschód.

Mniejsza liczba odprawianych transportów wynika z tego, że odprawy trwają dłużej. W związku z sankcjami gospodarczymi UE i zakazem transportu do Rosji niektórych towarów po agresji tego kraju na Ukrainę, służby celne nie tylko sprawdzają dokumenty, ale także fizycznie kontrolują ciężarówki wyjeżdżające na wschód i oceniają, czy faktycznie znajduje się tam deklarowany w dokumentach towar. Są do tego także wykorzystywane skanery rtg.

W kolejce stoi 1315 tirów - podała we wtorek wieczorem KAS; według danych Regionalnego Systemu Ostrzegania, kolejka ma 35 km długości.

Na drodze krajowej nr 65 prowadzącej do Bobrownik, przed miejscowością Waliły Stacja wciąż działa strefa buforowa, która ma usprawniać ruch. W miarę prowadzonych odpraw ciężarówki są sukcesywnie przepuszczane z jednej części strefy do drugiej. Porządku w kolejce pilnują funkcjonariusze KAS, SG i policja.

Od prawie pięciu miesięcy Bobrowniki są jedynym w województwie podlaskim drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią. 9 listopada 2021 r., z powodu trudnej sytuacji przygranicznej związanej z kryzysem migracyjnym, zawieszono do odwołania ruch graniczny w obu kierunkach na sąsiednim przejściu w Kuźnicy.

