Podlaskie: 650 ciężarówek stoi w kolejce przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Bobrownikach

650 ciężarówek stoi w niedzielę rano w kolejce przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Bobrownikach (Podlaskie). Na wyjazd na Białoruś muszą czekać 36 godzin -poinformowała PAP podlaska KAS.

Z danych z najnowszego komunikatu Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) wynika, że kolejka ma 18 km.

Podobna sytuacja była także w sobotę.

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że w ciągu ostatniej dwunastogodzinnej zmiany, na Białoruś wyjechało przez Bobrowniki 137 ciężarówek.

W związku z dłuższą kolejką, od czwartku obowiązuje ponownie tzw. strefa buforowa na prowadzącej do granicy drodze krajowej 65. Przed miejscowością Waliły Stacja. Aby usprawniać ruch na dojeździe do granicy, w miarę prowadzonych odpraw, ciężarówki są przez służby sukcesywnie przepuszczane z jednej części strefy do drugiej.

Od prawie 11 miesięcy Bobrowniki to jedyne w Podlaskiem drogowe przejście graniczne obsługujące ruch towarowy z Białorusią. W listopadzie 2021 r. z powodu kryzysu migracyjnego zawieszono odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy i do tej pory ich nie przywrócono.

