Podlaskie: 7,3 mln zł z UE dla firm na inwestycje na terenie Natura 2000

7,3 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do 14 firm z gmin w Podlaskiem, które mają na swoim terenie obszary chronione w ramach sieci Natura 2000. W czwartek po południu w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku trzynaście z nich odebrało symboliczne czeki na te dotacje.

To część spośród blisko 60 firm, które dostaną wsparcie w ramach rozstrzygniętego w grudniu 2019 r. konkursu na takie dotacje. Łącznie dostaną 30,1 mln zł dotacji. Za te pieniądze firmy będą tworzyć nowe miejsca pracy - łącznie a ich być 270 - kupować nowe maszyny i urządzenia, rozwijać swoją działalność.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślił, że konkurs, którego celem jest wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego firm z terenów z Naturą 2000 ma wspierać rozwój przedsiębiorczości w takich miejscach. "Wiemy, że inwestowanie na obszarach Natura 2000 jest o wiele trudniejsze niż na tych terenach nie objętych tym programem przyrodniczym" - mówił o konkursie wspierającym firmy z takich terenów Kosicki. Przypomniał, że aby dofinansować wszystkie pozytywnie ocenione w tym konkursie projekty, zwiększono łączną pulę dotacji z pierwotnych 17 mln zł do ponad 30 mln zł.

Dotacje - w różnej wysokości, największe do ok. 1 mln zł - dostaną firmy z różnych branż: budowlanej, drogownictwa, turystycznej, stolarskiej, usług leśnych, motoryzacyjnej.

Jedną z największych dotacji - ok. 1 mln zł - otrzyma firma Auto Maniak Serwis, która zbuduje i wyposaży nową stację do serwisowania samochodów, w tym także hybrydowych i elektrycznych. Jak mówił Adam Kalenik z tej firmy powstanie także warsztat naprawy i regeneracji przekładni elektrycznych., stacja ładowania aut elektrycznych i hybrydowych. Jak podał urząd marszałkowski pracę ma znaleźć 7 osób, wartość tej inwestycji to 3,4 mln zł.

By uatrakcyjnić swoją ofertę dla turystów odwiedzających Biebrzański Park Narodowy, zmodernizowany będzie obiekt hotelowy Bartlowizna nad Biebrzą. Właściciele firmy dostaną 286 tys. zł na ten cel.