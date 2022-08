Podlaskie: 7,7 mln zł z UE więcej na nowe miejsca w przedszkolach

7,7 mln zł więcej niż planowano trafi w Podlaskiem na projekty, których celem jest m.in. tworzenie nowych miejsc w przedszkolach. Pozwoli to utworzyć ok. 150 takich miejsc – poinformowano w środę na konferencji prasowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki poinformował na konferencji, że zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu kwoty na wsparcie przedszkoli i dofinansowane będą wszystkie wnioski, które w konkursie na te dotacje zostały pozytywnie ocenione, ale nie dostały wcześniej dofinansowania. Został tylko jeden projekt, który także dostanie wsparcie, jeśli będą oszczędności w programie.

"Wiemy, że jeśli chodzi o nowe miejsca dla przedszkolaków, to zawsze jest deficyt (...). Wiemy, że są bardzo duże potrzeby" - mówił marszałek. Przypomniał przy tym, że w RPOWP 2014-2020 na projekty przedszkolne było ok. 77 mln zł i teraz kwota ta została zwiększona o kolejne 7,7 mln zł.

Nowe miejsca mają powstać w różnych miejscach w całym województwie, np. w Białymstoku, Siemiatyczach, Kolnie, Mońkach czy w Kuleszach Kościelnych. Dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami adaptowane są sale, budynki.

Większość umów na projekty jest już zawarta - poinformowała dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Janina Mironowicz. Także podkreśliła, że w regionie wciąż potrzebne są nowe miejsca w przedszkolach.

Poinformowała, że z RPOWP 2014-2020 dofinansowano 199 projektów przedszkolnych o wartości ok. 85 mln zł. Powstało 2,4 tys. miejsc w przedszkolach.

"Ważne jest oczywiście, że gminy dbają o to, ażeby maluchy miały co ze sobą zrobić, a ich rodzice, żeby mogli pójść do pracy" - mówiła Mironowicz i dodała, że to opieka dla dzieci, nauka, edukacja i poczucie bezpieczeństwa także dla rodziców.

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz dodał, że ważnym elementem projektów związanych z edukacją przedszkolną, oprócz tworzenia nowych miejsc dla dzieci, jest podnoszenie jakości tej opieki i edukacji. Wyjaśnił, że ok. 1,7 tys. dzieci korzysta także z warsztatów i zajęć przyrodniczo-matematycznych, kreatywnych, zajęć nauki współpracy w grupie.

Ostapowicz wskazał także, że duże potrzeby w kwestii opieki przedszkolnej są w Podlaskiem szczególnie na terenach wiejskich, gdzie z przedszkoli korzysta jeszcze niezadowalająca liczba dzieci, poniżej średniej w kraju.

Marszałek Artur Kosicki i dyrektor Janina Mironowicz podkreślali, że ważne jest także to, że również w nowej perspektywie finansowej UE, w kolejnych programach będą na to pieniądze.

