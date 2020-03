Podlaskie: 8,3 mln zł z UE dla firm na prace badawczo rozwojowe

Pięć podlaskich firm otrzyma 8,3 mln zł z UE na prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi produktami - podał Urząd marszałkowski w Białymstoku. W związku z koronawirusem urząd dopuszcza wydłużanie terminów i zmianę harmonogramów ws. unijnych dotacji.

Pieniądze przyznał w czwartek zarząd woj. podlaskiego; pochodzą one z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020.

Największą spośród przyznanych w czwartek dotacji - ponad 2,5 mln zł - dostanie firma Design Pro Technology, która zajmuje się egzoprotezami. Wartość tego projektu to 3,9 mln zł. Również z branżą medyczną wiąże się projekt spółki Imagene.Me, która dostanie 2,3 mln zł na projekt związany z medycyną spersonalizowaną (wartość projektu 3 mln zł).

Natomiast 1,3 mln zł przyznano firmie Scalmax na prace badawcze nad urządzeniem do instalacji autogazu. Wartość całego projektu to 1,8 mln zł.

Dotacje dostaną też: firma Print System oraz Pora na pola. Print System otrzyma ponad 1,6 mln zł na opracowanie - jak podano - systemu do rejestracji zdarzeń na dokumentach oraz weryfikacji ich autentyczności w technologii blockchain (wartość 2,4 mln zł). Przedsiębiorstwo Pora na pola ma natomiast prowadzić prace nad aplikacją do zamawiana produktów spożywczych do domu. Otrzyma ma ten cel 485 tys. zł; wartość projektu to 825 tys. zł.

Urząd marszałkowski przypomina w komunikacie na stronie internetowej RPOWP, że projekty te wybrano do dofinansowania w przeprowadzonym konkursie. Łączna ich wartość sięga ok. 12 mln zł.

Osiem innych mikro, małych i średnich podlaskich firm dostanie w sumie z unijnego RPOWP ponad 421 tys. zł na sfinansowanie usług ekspertów nt. wprowadzania na rynek swoich produktów i usług, komunikacji marki i opracowanie biznesplanów.

Urząd marszałkowski w Białymstoku informuje w komunikatach podmioty, które korzystają w regionie z unijnych dotacji, że w związku z zagrożeniem koronawirusem będzie rozpatrywał indywidualnie wszystkie kwestie związane np. z opóźnieniami w realizacji projektów.

"Dopuszczamy wydłużanie terminów, zmianę harmonogramów. Zapewniamy, że jesteśmy otwarci wobec problemów, jakie napotykają beneficjenci" - podał w komunikacie urząd. Radził też, by dokumentować powody i zdarzenia wpływające na te przesunięcia.

Pozmieniały się też terminy naborów wniosków; o tym urząd informuje szczegółowo na stronie RPOWP.