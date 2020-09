Podlaskie: 9,6 mln zł z UE dla trzech firm na innowacyjne inwestycje

9,6 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dostaną trzy firmy z regon na innowacyjne inwestycje. We wtorek w Białymstoku przedstawiciele tych firm podpisali z marszałkiem województwa Arturem Kosickim umowy na dotacje.

Marszałek poinformował, że kończą się w programie regionalnym środki dla przedsiębiorców na wspieranie innowacyjnych inwestycji. Podpisane we wtorek umowy są ostatnimi po konkursie, który przeprowadzono w 2018 r. Łącznie po tym konkursie do firm w regionie trafiło ok. 80 mln zł unijnych środków.

"Czekamy na nową perspektywę unijną" - mówił na konferencji prasowej Artur Kosicki. Wyjaśnił, że chodzi o założenia do nowych programów: regionalnego i dla całej wschodniej Polski.

We wtorek umowy zawarto z firmami: Domel (producent okien), Kina (branża bieliźniarska) i Budrad (obróbka skrawaniem).

Marszałek Kosicki podkreślił, że inwestycje w innowacyjne rozwiązania w formach to rozwój regionu, ważny element we wprowadzaniu przez firmy nowych produktów na rynek. Przypomniał, że od początku obecnej kadencji samorządu województwa, na takie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 przeznaczono łącznie 175 mln zł. Marszałek ocenił, że umowy z przedsiębiorcami są podpisywane sprawnie.

Prezes firmy Kinga, Kinga Lesisz poinformowała, że dzięki otrzymanej dotacji będzie wdrażany system zarządzania powierzchnią magazynową w firmie rozwijany e-commerce, przewidziany jest wzrost zatrudnienia, choć szczegółów nie podała.

Firma Domel z dotacji RPOWP korzystała już wcześniej. W ramach obecnego projektu chce zatrudnić 15-20 nowych pracowników; obecnie firma zatrudnia ok. 250 osób. W Łomży w 2021 r. powstanie nowy zakład ślusarki aluminiowej o powierzchni ok. 2,5 tys. metrów kwadratowych. Prezes firmy Kazimierz Kicun poinformował, że nowozatrudnieni będą się zajmować obsługą nowoczesnych maszyn do produkcji, które znajdą się w zakładzie.

Daniel Zimnicki, prezes firmy Budrad mówił, że firma z branży obróbki skrawaniem zatrudnia obecnie ponad 20 osób, planuje zatrudnić 5-6 kolejnych pracowników. Dotacja ma pomóc w zapewnieniu ciągłości produkcji firmy współpracującej z różnymi podmiotami w Europie