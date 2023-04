Podlaskie: 97 mln euro w zwrotnych instrumentach finansowych z FEdP 2021-2027 - umowa z BGK

97 mln euro z nowych Funduszy Europejskich dla Podlaskiego (FEdP) 2021-2027 zostanie przeznaczonych na pożyczki i inne instrumenty zwrotne dla firm i innych podmiotów w regionie. Operatorem tych pieniędzy jest BGK. W czwartek w Supraślu podpisano umowę w tej sprawie.

Umowę ws. przyznania 97 mln euro na zwrotne instrumenty finansowe z FEdP 2021-2027 podpisali w czwartek w Supraślu (woj. podlaskie) marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki i przedstawiciele BGK w obecności wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej Simeona Sheneva.

"To bardzo ważny moment, ponieważ ponad 97 mln euro, czyli blisko pół miliarda złotych będzie przeznaczonych na instrumenty finansowe w obszarze cyfryzacji, innowacji, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii. A to środki, które pracują wielokrotnie, bo to nie jest dotacja, która raz udzielona już przestaje funkcjonować w obiegu finansowym, ale są to instrumenty, które cały czas pracują na rozwój regionu" - mówiła Jarosińska-Jedynak.

Wiceszefowa MFiPR poinformowała, że rząd dołoży w Podlaskiem z budżetu państwa 200 mln zł na wkłady własne do tych projektów. "To bardzo ważne, bo wiemy, z jakimi trudnościami też borykają się samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, aby ten wkład własny zapewnić" - mówiła wiceminister.

Simeon Shenev z KE podkreślił, że instrumenty finansowe są kluczowym środkiem wdrażania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Jak zaznaczył, taki sposób wdrażania funduszy jest preferowany zwłaszcza w kwestii wspierania konkurencyjności MŚP, inwestycji w efektywność energetyczną oraz korzystania z technologii OZE.

Z uchwały zarządu województwa podlaskiego ws. BGK wynika, że pieniądze będą przeznaczone na pożyczki na cyfryzację, wsparcie zwrotne na innowacje, pożyczki na efektywność energetyczną oraz pożyczki na energię odnawialną. Łączne środki na te instrumenty finansowe mają wynieść 455,6 mln zł, a łączna wartość projektów - 536 mln zł; mają być realizowane do końca 2029 r.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki powiedział w czwartek, że podpisanie umowy z BGK to początek wdrażania nowych Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie operatorem powierzonych środków.

"Ważna umowa, bo ponad pół miliarda złotych będzie do dyspozycji naszych przedsiębiorców i innych podmiotów z naszego regionu na instrumenty finansowe. Kwota jest też rekordowa" - mówił marszałek. Dodał, że pieniądze te wesprą konkurencyjność firm, ochronę środowiska, rozwój technologii cyfrowych, innowacji, poprawę efektywności energetycznej firm, towarzystw budownictwa społecznego. "Ale przede wszystkim wsparcie dla przedsiębiorstw, klastrów energii i też spółdzielni energetycznych, bo to jest bardzo istotne" - mówił Kosicki.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że BGK to instytucja wiarygodna, dająca możliwości szybkiego uruchomienia tych pieniędzy.

Urząd marszałkowski informował już wcześniej PAP, że BGK wyłoni teraz m.in. instytucje otoczenia biznesu czy fundusze pożyczkowe, do których przedsiębiorstwa i inne podmioty będą się zgłaszać, aby dostać pożyczkę.

BGK współpracował z samorządem woj. podlaskiego również przy wcześniejszych programach. Członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński powiedział, że od 2016 r. w Podlaskiem w ramach podobnej współpracy na pożyczki rozdysponowano 256 mln zł - udzielono 700 pożyczek. Zostało także udzielonych 130 tzw. pożyczek energetycznych, która mają być kontynuowane. Dodał, że z pieniędzy z nowych instrumentów finansowych podlaskie firmy będą mogły "wdrażać nowe produkty, nowe usługi, zmieniać swoje instalacje energetyczne, dostosowywać je do nowych potrzeb".

Z FEdP 2021-2027 Podlaskie łącznie ma do dyspozycji z UE ponad 1,3 mld euro.

