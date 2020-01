Podlaskie: Adamczyk: polska kolej odzyskuje szacunek Polaków

Polska kolej odzyskuje szacunek Polaków - mówił w czwartek podczas otwarcia dworca kolejowego w Czeremsze (Podlaskie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To pierwszy w 2020 r. dworzec oddany do użytku w ramach Programu Inwestycji Dworcowych PKP SA na lata 2016-2023.

W ramach tego programu ma być zmodernizowanych lub wybudowanych ok. dwustu dworców w całej Polsce.

Jak podało PKP SA, dworzec w Czeremsze kosztował 13 mln zł brutto, inwestycja została sfinansowana ze środków PKP SA oraz z UE z programu Polska Wschodnia 2014-2020.

"Polska kolej odzyskuje szacunek Polaków. Dowodem na to jest wynik przewozowy z ubiegłego roku" - mówił Adamczyk. Poinformował, że w 2019 r. pociągami w Polsce podróżowało ok. 330 mln pasażerów, podczas gdy w 2015 r. było to 280 mln. Adamczyk zaznaczył, że dokładny wynik za 2019 r. będzie znany na koniec stycznia.

"A to oznacza, że Polacy wracają na szlaki kolejowe, Polacy wybierają kolej jako środek transportu" - mówił Adamczyk. Wyliczał, że kolej to ekologiczny, bezpieczny środek transportu, z nowoczesnym taborem, a do końca 2023 r. zgodnie z decyzjami rządu na tabor będzie wydanych 7 mld zł; na inwestycje kolejowe - jak mówił - ponad 100 mld zł. "Transport kolejowy Polacy wybierają, mamy nadzieję, że będą wybierali w dalszym ciągu" - dodał Adamczyk.

Minister Andrzej Adamczyk i minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podkreślali, że inwestycja w Czeremsze to dowód na dotrzymywanie słowa przez rząd ws. równomiernego rozwoju kraju, także pod względem komunikacyjnym.

"Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu wydawało się, że Czeremcha jest odcięta od świata, ale na szczęście świat się zmienia i ten nowy świat dociera także do Czeremchy" - powiedział szef MEN. Mówił do mieszkańców, że przez wiele lat obserwowali, jak "kolej umiera, przestaje być środkiem komunikacji", ale dziś jest inaczej.

Jak podają PKP SA, stacja Czeremcha jest węzłem przesiadkowym przy tzw. Magistrali Wschodniej, która łączy Białystok, Olsztyn, Lublin, Rzeszów i Kielce.

Stary budynek dworca w Czeremsze pochodził z lat 80-tych. Nowy dworzec systemowy powstał w jego miejscu. W budynku jest poczekalnia, kasa biletowa, toalety (także specjalne pomieszczenie dla matki z dzieckiem), na dworcu działa elektroniczny system informacji pasażerskiej. Dworzec jest dostosowany do wymogów osób z niepełnosprawnościami; są np. zainstalowane wzmacniacze głosu dla osób niedosłyszących, tablice dotykowe z planem dworca, ścieżki, które pomagają się poruszać osobom niedowidzącym i niewidomym.

W nowym dworcu są instalacje odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, pompy ciepła, odzyskiwana jest też woda deszczowa, jest oświetlenie LED. Obiekt jest monitorowany. W ramach inwestycji zagospodarowano również teren przyległy do budynku dworca: Powstał parking, wiata dla rowerów, stacja naprawy rowerów. W ocenie ministra Adamczyka to spełnienie wszystkich warunków "dworca XXI w".

Członek zarządu PKP SA Małgorzata Zielińska podkreślała, że dworzec jest bardzo nowoczesny, ekologiczny, estetyczny. Poinformowała, że podobnych inwestycji w Podlaskiem będzie 12, w najbliższym czasie będzie otwarty dworzec w Bielsku Podlaskim, a w połowie 2020 r. także modernizowany dworzec w Białymstoku.

Zielińska podała, że cała wartość inwestycji z Programu Inwestycji Dworcowych PKP SA 2016-2023 to 1,7 mld zł i jest uzupełnieniem innych dużych inwestycyjnych programów dotyczących infrastruktury. "Polska w ogóle prowadzi największy program kolejowy w Europie" - oceniła Zielińska.

"(...) Nie jesteśmy białymi plamami w planie poprawy infrastruktury na terenie naszego kraju" - dziękował za inwestycje wicemarszałek województwa Marek Olbryś. Wójt Czeremchy Jerzy Wasiluk apelował o więcej połączeń międzynarodowych, np. z Białorusią, bo jest to potrzebne, by region się rozwijał.

PKP SA podały, że z dofinansowaniem z UE z programu Polska Wschodnia realizowanych jest dziesięć dworców. Oprócz Czeremchy to także: Białystok, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Skarżysko-Kamienna, Olsztyn Główny, Olsztyn Zachodni, Olsztynek, Nidzica i Szczytno.