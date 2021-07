Podlaskie: Badania potwierdziły przyduchę w wodach Biebrzy

Badania przeprowadzone przez suwalską delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku potwierdziły tzw. przyduchę w wodach Biebrzy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego - poinformował w piątek PAP dyrektor parku Artur Wiatr. Dochodzi do śnięcia ryb.

Trudna sytuacja jest na ok. 15-kilometrowym odcinku rzeki. Z powodu bardzo niskiego natlenienia wody dochodzi do śnięcia ryb. Sukcesywnie usuwają je pracownicy parku.

Tlenu jest mało, bo z powodu długotrwałych upałów woda nagrzewa się, zmniejsza się rozpuszczalność tlenu w wodzie. Sytuację utrudniają także spływające do rzeki po ulewnych opadach wody, które niosą ze sobą butwiejącą biomasę z łąk.

Dyrektor parku Artur Wiatr tłumaczy, że krótkotrwałe, ulewne deszcze powodują, że ziemia nie jest w stanie przyjąć wody; ona szybko spływa i tworzą się płytkie zastoiska, gdzie woda nagrzewa się. "Dochodzi do różnych procesów rozkładu biologicznego tej materii organicznej i to w niektórych elementach wraca też do rzeki, więc pewnie potęguje zjawisko przyduchy" - powiedział Wiatr. Do rzeki trafiają np. wypłukiwane nawozy. "W takich warunkach potrzebne są ogromne ilości tlenu, żeby rozłożyć to na części pierwsze" - tłumaczy dyrektor parku.

Woda w rzece ma wysoką temperaturę, ok. 25 stopni C. "Temperatura wody jest nadal wysoka i to jest efekt wysokich temperatur powietrza. W związku z tym temperatura wody w rzece - chociaż się troszeczkę obniżyła w stosunku do wcześniejszych pomiarów - to mniej więcej oscyluje w granicach 25 stopni C, a to niestety powoduje, że stężenie tlenu w wodzie jest niskie" - powiedział w piątek Artur Wiatr. Podał, że to stężenie wynosi ok. 1 proc. i waha się od 0,26-1,04 mg/l.

Park podkreśla, że w przypadku Biebrzy nie ma żadnych możliwości działania ze strony człowieka, aby móc poprawić sytuację. Dyrektor parku powiedział, że sprawa była też omówiona na radzie naukowej parku i specjaliści potwierdzili, że nie można za wiele zrobić, a poprawić sytuację może tylko zmiana pogody.

"Wybrzmiało to z ust specjalistów, że nie da się z tym zrobić nic. Po prostu jest to proces naturalny i musimy się uzbroić w cierpliwość i liczyć na to, że temperatury powietrza się obniżą, a w ślad za tym będzie niższa temperatura wody. Wtedy ta możliwość rozpuszczalności tlenu wzrośnie i przez to tego tlenu w wodzie będzie więcej" - powiedział Wiatr.

Biebrzański PN jest największym pod względem powierzchni parkiem narodowym w Polsce. Chroni m.in. jedne z najcenniejszych w Europie obszarów bagiennych. Obecnie woda w Biebrzy utrzymuje się na poziomie stanów średnich - podał park. Ruch turystyczny w parku odbywa się normalnie.

Problem z niską ilością tlenu jest w regionie także w rzece Supraśl w Supraślu. Od soboty w zalewie Zajma w Supraślu strażacy natleniają wodę przy użyciu pomp. Wyłowiono duże ilości śniętych ryb.

Powiat białostocki poinformował w piątek na swoim profilu w mediach społecznościowych, że napowietrzanie wody w rzece Supraśl będzie kontynuowane co najmniej do poniedziałku. Zajmują się tym strażacy. Ustalono to na spotkaniu starosty powiatu białostockiego Jana Perkowskiego z przedstawicielami gmin: Supraśl, Wasilków i Dobrzyniewo Duże.

"Niewystarczająca ilość tlenu wystąpiła w wodzie w związku z utrzymującymi się upałami" - podaje powiat. "Musimy działać, choć z kilkudniowych obserwacji wynika, że efekty napowietrzania nie są zbyt dobre" - przyznaje cytowany w informacji starosta Jan Perkowski.

Z rzeki Supraśl wyłoniono dotąd ok. 2,5 tony martwych ryb. "W tej chwili są to już ilości niewielkie - w Wasilkowie ostatniej doby było to 10 kg, w Dobrzyniewie pojedyncze sztuki, w Supraślu śniętych ryb nie było" - podał powiat.

