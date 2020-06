Podlaskie: Będzie przebudowana droga nr 66 w Wysokiem Mazowieckiem

O 60 mln zł Ministerstwo Infrastruktury zwiększyło pulę na przebudowę czterokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 66 w Wysokiem Mazowieckiem (Podlaskie). Wiceminister Rafał Weber podpisał w piątek w Białymstoku aneks dotyczący tej inwestycji.

Przetarg na modernizację tej trasy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ma ogłosić jeszcze w 2020 r., a droga ma być przebudowana w latach 2021-2022 - podała GDDKiA.

Droga 66 w Wysokiem Mazowieckiem ma być realizowana we współpracy GDDKiA, samorządu miasta Wysokie Mazowieckie oraz Polskiej Grupy Energetycznej. Jak poinformowano, miasto przygotowuje dokumentację związaną z modernizacją miejskiej infrastruktury komunalnej w związku z tą drogą, a PGE - dotyczącą swojej infrastruktury. Drogę będzie przebudowywać białostocki oddział GDDKiA.

Wiceminister powiedział na konferencji prasowej, że program przebudowy dk 66 w Wysokiem Mazowieckiem powstał w 2016 r., jest nieaktualny i musiał być aneksowany. Kwotę na tę inwestycję zwiększono, bo obecnie koszty takich inwestycji są - jak mówił - dużo wyższe, niż wtedy przewidywano.

Wyjaśnił, że podpisanie aneksu do programu inwestycji oznacza wydanie zgody GDDKiA w Białymstoku na ogłoszenie przetargu. Dodał, że przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo komunikacyjne mieszkańców oraz jakość tej drogi.

Weber podkreślał, że mimo pandemii duże inwestycje publiczne nie są ani hamowane, ani wstrzymywane, bo są ważne dla gospodarki. "Wiemy, że inwestycje publiczne mają na celu pobudzanie gospodarki, że dają setki tysięcy miejsc pracy, dają stabilność i pewność, przewidywalność w funkcjonowaniu wielu firm budowlanych - nie tylko tych dużych, które wygrywają przetargi, tych, które są partnerem dla zamawiającego, ale też podwykonawców" - mówił Weber. Dodał, że wpisuje się w to także kolejny nabór wniosków od samorządów do Funduszu Dróg Samorządowych, który ruszy w pierwszej połowie lipca.

GDDKiA podała, że po przebudowie droga 66 w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie będzie dostosowana do ruchu o nośności 11,5 tony na oś; powstaną trzy nowe ronda, nowy most nad rzeką Brok, będą przebudowane skrzyżowania, chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, cała infrastruktura techniczna.

"To jest rozwój, to nie jest tylko sama droga" - powiedział o inwestycji obecny na konferencji burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko. Dodał, że przy drodze powstają firmy, a to oznacza też podatki dla samorządów. Przypomniał, że o przebudowę zniszczonej drogi 66 na terenie miasta władze Wysokiego Mazowieckiego zabiegały od wielu lat, bo jest ona kluczowa. Przypomniał, że jest ona ważna komunikacyjnie chociażby ze względu na duży zakład mleczarski w mieście i związany z tym intensywny ruch ciężarówek.