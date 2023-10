Podlaskie: Blisko 1,7 mld zł dla samorządów na 291 inwestycji z ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych

Blisko 1,7 mld zł dostaną podlaskie samorządy na 291 różnych inwestycji z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - poinformowano w niedzielę na konferencji prasowej w Białymstoku z udziałem wojewody podlaskiego i parlamentarzystów PiS ponownie startujących w wyborach.

Pieniądze będą przeznaczone na różne inwestycje, jednak w większości drogowe, w tym także na naprawę i modernizację dróg przygranicznych, które zostały zniszczone w związku z budową zapory przy granicy z Białorusią czy ruchu pojazdów wojskowych przy granicy.

"Gminy przygraniczne zostały wzbogacone o dodatkowe środki tak, jak było to obiecane, jakie płynęły postulaty ze strony samorządów w kontekście sytuacji granicznej" - powiedział wojewoda Bohdan Paszkowski.

W ramach programu najwięcej środków trafia na inwestycje drogowe na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich - mówił Bohdan Paszkowski. W ósmej edycji programu dodatkowe środki na drogi dostaną powiaty i gminy przy granicy z Białorusią. Chodzi o powiaty: augustowski, białostocki, sokólski, siemiatycki i hajnowski. "Gmina Lipsk na przykład otrzymuje 24 mln zł na to, żeby na skutek tego, że były uszczerbki w infrastrukturze drogowej, móc naprawić wyremontować, przebudować swoje drogi gminne czy wojewódzką" - mówił wojewoda.

Starosta siemiatycki Marek Bobel powiedział, że z ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych samorządy z tego powiatu (powiat i 9 gmin) dostaną łącznie 155 mln zł. "To jest niespotykana skala dofinansowania. 60 mln zł z tej kwoty to są drogi przygraniczne" - powiedział Bobel.

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski powiedział, że każdy z przygranicznych powiatów dostanie łącznie "po kilkadziesiąt milionów złotych". "Dzięki temu praktycznie wszystkie te drogi będą mogły być odbudowane" - powiedział Piontkowski.

Marek Bobel dodał, że w powiecie siemiatyckim, w gminach Mielnik, Nurzec i Milejczyce, wszystkie zniszczone drogi podczas budowy zapory na granicy oraz ruchu ciężkich pojazdów przy granicy będą odbudowane. Dodał, że drogi to nie wszystko, będą też realizowane inne inwestycje, takie jak boiska piłkarskie, oświetlenie uliczne, budowa kanalizacji czy punktów selektywnej zbiórki odpadów. Podał też przykład inicjatywy powiatu siemiatyckiego i gmin Drohiczyn oraz mazowieckiej gminy Korczew - realizacji kładki nad rzeką Bug (11 mln zł), co ma służyć rozwojowi turystyki nadbużańskiej.

Wojewoda podkreślał, że z tego bezprecedensowego programu trafiają do regionu rekordowe kwoty na przedsięwzięcia, które zgłaszają same samorządy w imieniu społeczności lokalnych, aby spełniać oczekiwania mieszkańców, a jednocześnie poprawiać warunki do rozwoju województwa. Zaznaczył przy tym, że w programie dofinansowanie jest wysokie, czasem przekracza 90, a nawet 95 proc.

Paszkowski poinformował, że w Podlaskiem, łącznie z ostatnią edycją, na inwestycje z Programu Inwestycji Strategicznych pochodzi łącznie ok. 4,5 mld zł - od początku działania programu w 2021 r. "Czegoś takiego nie było i podkreślam, są to środki krajowe" - mówił wojewoda.

Senator Mariusz Gromko (ponownie ubiegający się o ten mandat) dodał, że wszystkie inwestycje w programie wywodzą się z rozmów z mieszkańcami. "Chcemy równomiernego rozwoju całej Polski, stąd też Polski Ład dotarł niemal do każdej gminy w całym kraju i to wszystko zmienia jakość, bezpieczeństwo, komfort życia mieszkańców" - mówił Gromko i dodał, że chodzi o tworzenie takich samych warunków do życia w dużych miastach, jak i małych miejscowościach.

Senator, obecnie kandydat na posła Jacek Bogucki powiedział, że w tej edycji programu w Podlaskiem środki dostaną także miasta takie jak Łomża, Bielsk Podlaski czy Zambrów. Podkreślał, że można powiedzieć, że pieniądze z programu są "na spełnianie marzeń samorządów".

Z opublikowanej listy inwestycji, które dostaną dofinansowanie wynika np., że 30 mln zł dostanie samorząd województwa podlaskiego na budowę Xylopolis - Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, które ma powstać na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.