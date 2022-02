Podlaskie: Blisko 40 godzin oczekiwania tirów na odprawę w Bobrownikach

Do 39 godzin muszą czekać w czwartek rano kierowcy aut ciężarowych na odprawę na polsko-białoruskim przejściu w Bobrownikach - podała podlaska KAS. To podobny czas oczekiwania jak w środę.

W środę wieczorem na odprawę trzeba było czekać 38 godzin, a w kolejka miała 16 kilometrów długości.

W czwartek rano w kolejce czeka 760 ciężarówek - poinformowała PAP podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. W ciągu ostatniej, dwunastogodzinnej zmiany, na Białoruś wyjechały 264 auta.

W związku z długą kolejką tirów od ponad tygodnia przywrócono strefę buforową przed miejscowością Waliły Stacja, na drodze krajowej 65 prowadzącej do przejścia w Bobrownikach. Ma to usprawnić ruch. W miarę prowadzonych odpraw ciężarówki są sukcesywnie przepuszczane z jednej części strefy do drugiej. Porządku w kolejce pilnują funkcjonariusze KAS, SG i policja.

Kolejki w Bobrownikach utrzymują się od 9 listopada 2021 r., gdy bezterminowo zawieszono odprawy na sąsiednim przejściu drogowym z Białorusią w Kuźnicy. Powodem zamknięcia przejścia w Kuźnicy była sytuacja przy granicy związana z kryzysem migracyjnym.

