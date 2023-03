Podlaskie: Blisko 46,4 mln zł będzie kosztowała budowa obwodnicy Sokół

Blisko 46,4 mln zł będzie kosztowała budowa obwodnicy Sokół (Podlaskie) na drodze wojewódzkiej nr 678 między Białymstokiem a Wysokiem Mazowieckiem. Inwestycję z dofinansowaniem 27 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizuje samorząd województwa. Trasa ma być gotowa jesienią 2024 r.

W poniedziałek oficjalnie rozpoczęto budowę. "Ta obwodnica jest takim bypassem, żyłą, która będzie rozwijała gminę Sokoły, ale jest to też element bardzo potrzebnej drogi, która łączy Wysokie Mazowieckie ze stolicą województwa podlaskiego" - mówił wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś.

Podkreślał, jak ważne jest dobre skomunikowanie Wysokiego Mazowieckiego z Białymstokiem, a tym samym rozwój powiatu wysokomazowieckiego. Dodał, że obecna droga przez Sokoły przez wiele lat nie była modernizowana, a jedynie remontowana; dzięki inwestycji ma poprawić się też bezpieczeństwo ruchu.

Inwestycja w dużej części finansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), dofinansowanie z programu wynosi 27 mln zł - mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Dodał, że to nie jedyna obwodnica dofinansowana z tego funduszu, która powstanie w Podlaskiem; wymienił też obwodnice Kolna, Suwałk i Ciechanowca. Łącznie na cztery obwodnice - jak mówił Paszkowski - samorządy pozyskały z RFRD ponad 164 mln zł.

"Obwodnica to bezpieczeństwo dla mieszkańców, również dla tych, którzy przez Sokoły jeżdżą. Ale dla gminy nowa droga to są nowe możliwości, to są nowe tereny inwestycyjne, które przy takiej drodze mogą się lokalizować" - powiedział wójt Sokół Józef Zajkowski.

Dodał, że samorząd chce zaktualizować plany zagospodarowania w taki sposób, by przy obwodnicy mogła z czasem powstać gminna strefa gospodarcza. "Są już inwestorzy, którzy chcą kupować działki przyległe" - dodał Zajkowski.

Obwodnica Sokół będzie miała po jednym pasie w każdą stronę, powstaną na niej trzy skrzyżowania (ronda). Inwestycja pozwoli skrócić czas dojazdu na trasie Białystok-Wysokie Mazowieckie, bo obecna droga przebiega przez środek miejscowości. Nowa ma być gotowa do połowy listopada 2024 roku.

