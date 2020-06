Podlaskie: Blisko 9 mln zł z rządowego funduszu w 2020 r. na przewozy autobusowe

Blisko 9 mln zł z rządowego funduszu wesprze w 2020 r. w Podlaskiem funkcjonowanie 94 linii autobusów komunikacji publicznej w regionie, wsparcie dostanie 28 samorządów - poinformował w środę Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

W środę wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz władze gmin: Turośń Kościelna, Supraśl i Zabłudów podpisali umowy na dofinansowanie przewozów w tych gminach.

Gminy te znalazły się wśród jedenastu, które złożyły wnioski w drugim, dodatkowym naborze, który przeprowadzono w maju. Po tym naborze wsparcie w łącznej wysokości 6,7 mln zł dostaną wszystkie ubiegające się o dofinansowanie samorządy.

Gminy dostają 3 zł dopłaty do tzw. wozokilometra. Urząd zawiera także aneksy z tymi samorządami, które po pierwszym naborze na 2020 r. (nabór był jeszcze w 2019 r.) dostały mniejsze wsparcie - 1 zł do wozokilometra. Wyższa stawka - od 1 kwietnia- to efekt zmiany przepisów, nowelizacji ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Od 1 kwietnia do końca 2020 r. gminy zrealizują kursy autobusowe - ok. 59 tys. wozokilometrów.

"Cieszę się, że biorąc pod uwagę te trudności, które przeżywamy, jest rządowe wsparcie dla samorządów w zakresie tych połączeń autobusowych. Cieszę się z tego zainteresowania (samorządów-PAP)" - mówił wojewoda Bohdan Paszkowski. Dodał, że łącznie w 2020 r. po obu naborach w regionie będą dofinansowane 94 linie autobusowe u 28 samorządów na łączną kwotę prawie 9 mln zł. Dodał, że samorządy muszą pokryć minimum 10 proc. kosztów utrzymania danej linii.

"Mam nadzieję, że dzięki tym istniejącym połączeniom i tym nowym, ta dostępność komunikacyjna dla mieszkańców korzystających z tych połączeń autobusowych będzie większa. Liczę też na to, że samorządy biorąc pod uwagę to zwiększone dofinansowanie, będą mogły sprawniej organizować to zadanie" - dodał Bohdan Paszkowski.

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć powiedział, że z powodu sytuacji epidemiologicznej "drastycznie spadła" liczba pasażerów autobusowej komunikacji publicznej.

"To znacząco wpłynęło na wynik ekonomiczny. Bez tego wsparcia - powiem z dużą dozą prawdopodobieństwa - nie bylibyśmy teraz w stanie reaktywować tych linii, bo przez jakiś okres jest pewna bariera psychologiczna, mieszkańcy znacząco ograniczyli swoje korzystanie z tej komunikacji" - powiedział Jakuć. Dodał, że pomoc pozwoli przetrwać ten trudny czas i utrzymać linie, a sytuacja poprawi się, "wróci do normalności", by połączenia w jak największym zakresie mogły się finansować, mieć ekonomiczne uzasadnienie.

Gmina Turośń Kościelna dzięki większemu dofinansowaniu do wozokilometra mogła wydłużyć trasę przez całą gminę autobusu do Białegostoku, przez co będzie mogło z niej korzystać więcej mieszkańców. Wójt liczy, że od lipca, po obecnym zastoju związanym z epidemią, brakiem młodzieży szkolnej, mieszkańcy zaczną z niej korzystać.