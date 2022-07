Podlaskie: Blisko dwie doby czekają kierowcy ciężarówek na odprawę w Bobrownikach

Kierowcy ciężarówek czekają w środę rano blisko dwie doby na odprawę na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach - podała podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Samochody stoją w 18-km kolejce.

Od ubiegłego tygodnia utrzymuje się ok. 40-godzinny czas oczekiwania na odprawę tirów, w weekend wzrósł on do dwóch dób. W środę rano kierowcy muszą czekać 47 godzin - podała PAP podlaska KAS.

W kolejce czeka 850 aut, a w ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany na Białoruś wyjechało 121 ciężarówek.

Z danych Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) wynika, że kolejka w środę rano liczy 18 km. W związku z wydłużającą się kolejką od wtorku wieczora na drodze krajowej nr 65 przed Waliłami Stacją działa strefa buforowa, która ma usprawniać ruch. W miarę prowadzonych odpraw ciężarówki są sukcesywnie przepuszczane z jednej części strefy do drugiej. Porządku w kolejce pilnują funkcjonariusze KAS, SG i policji.

Od ponad siedmiu miesięcy Bobrowniki są jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią. W listopadzie 2021 r., z powodu kryzysu migracyjnego, zawieszono do odwołania odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy.

Przez wiele tygodni na przejściu w Bobrownikach utrzymywały się długie, sięgające kilkudziesięciu kilometrów i nawet trzech dni oczekiwania, kolejki ciężarówek wyjeżdżających z Polski. Sytuację zmieniły najpierw ograniczenia związane z unijnym embargiem na towary, które mogłyby być wykorzystane do działań wojennych Rosji wobec Ukrainy, a później wprowadzony w połowie kwietnia zakaz transportu drogowego na terytorium UE przez przewoźników z Rosji i Białorusi w ramach sankcji gospodarczych UE po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Ruch zmalał do tego stopnia, że przez kilka tygodni odbywał się praktycznie bez kolejek, jedynie w niektóre dni trzeba było poczekać na odprawę godzinę lub dwie. Od połowy maja czas oczekiwania ponownie zaczął się wydłużać i znowu pojawiły się długie kolejki.

