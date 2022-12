Podlaskie: Czas oczekiwania kierowców tirów przed Bobrownikami - 22 godziny

Do 22 godzin muszą czekać w piątek rano kierowcy ciężarówek na odprawę na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach - podała podlaska KAS. Od czwartku długość kolejki nie wymusza już tworzenia tzw. strefy buforowej na drodze dojazdowej.

W kolejce stoi czterysta ciężarówek. Podczas 12-godzinnej zmiany w nocy z czwartku na piątek po odprawie wyjechały na wschód 63 tirów - wynika z danych Krajowej Administracji Skarbowej.

Kolejka od minionego, świątecznego weekendu sukcesywnie maleje. Jednak przez dwa tygodnie czas oczekiwania utrzymywał się na poziomie nawet ponad 50 godzin, a kolejka do przejścia w Bobrownikach miała ponad 20 km długości.

Od ponad roku Bobrowniki są jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią i w ogóle jedynym w Podlaskiem czynnym drogowym przejściem granicznym z Białorusią. W listopadzie 2021 roku - z powodu kryzysu migracyjnego - zawieszono odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy i do tej pory ich nie przywrócono.

KAS zwraca też uwagę, że rokrocznie grudzień jest miesiącem większego ruchu na granicy wschodniej. "Wynika to m.in. z rozliczania i finalizowania przez firmy rocznych kontraktów związanych z dostawami towarów. Liczba pojazdów ciężarowych dojeżdżających do przejść granicznych jest zdecydowanie większa niż w innych okresach roku. Skutkuje to spiętrzeniem ruchu i powstawaniem kolejek" - podkreśla służba celno-skarbowa w komunikacie zamieszczonym w serwisie granica.gov.pl .

W związku z długą kolejką tirów, na prowadzącej do przejścia drodze krajowej nr 65 w Waliłach Stacji przez ponad dwóch miesiące obowiązywała strefa buforowa. Aby usprawniać ruch aut na dojeździe do Bobrownik, kolejka tirów była tam dzielona, a pojazdy przepuszczane z jednej części strefy do drugiej w miarę postępujących odpraw na granicy.

W czwartek, gdy czas oczekiwania zmniejszył się do niespełna doby, zakończono działanie tej strefy.

