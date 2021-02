Podlaskie: Cztery oferty w przetargu ws. obwodnicy Sztabina na drodze Białystok-Augustów

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na projekt i budowę ponad 4-km obwodnicy Sztabina, która ma powstać na drodze krajowej nr 8 na odcinku Białystok-Augustów - podał w czwartek po otwarciu ofert białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica Sztabina jest jedną z pięciu planowanych obwodnic w Podlaskiem, które znalazły się w rządowym programie budowy stu obwodnic w Polsce na lata 2020-2030.

Najtańszą ofertę na sztabińską obwodnicę złożyła firma Budimex, która zaproponowała 134,8 mln zł. Najdroższa jest oferta firmy Strabag - 194,7 mln zł - podała GDDKiA. Przypomniano, że wartość tego zamówienia wynosiła ok. 242,2 mln zł.

"Teraz oferty zostaną sprawdzone, także pod kątem rażąco niskiej ceny" - podano w komunikacie.

Obwodnica Sztabina, omijająca tę miejscowość od wschodu, ma mieć ok. 4,2 km. Zgodnie z planem będzie to trasa jednojezdniowa, ma mieć po jednym pasie ruchu w każdą stronę. "Obwodnica rozpocznie się trójwlotowym rondem, ok. 350 m przed rzeką Biebrzą. Zakończy natomiast włączeniem w istniejącą drogę krajową nr 8 na wysokości Nowej Cegielni" - poinformowała GDDKiA w Białymstoku. Planowana jest także m.in. estakada nad doliną Biebrzy.

GDDKiA chce podpisać umowę z wykonawcą obwodnicy Sztabina w trzecim kwartale 2021 r. Prace budowlane mają się zacząć w 2023 r. i potrwać dwa lata.

"Podstawowym celem budowy obwodnicy Sztabina jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego miasta" - czytamy w komunikacie.

W Podlaskiem w programie budowy obwodnic, oprócz obwodnicy Sztabina, są jeszcze dwie inne obwodnice na tej samej drodze dk 8 Białystok-Augustów - Suchowoli oraz Białobrzegów. 19 lutego GDDKiA ma otworzyć oferty w przetargu na obwodnicę Suchowoli. Przetarg na drugą trasę ma być ogłoszony w czwartym kwartale 2022 r.

Nieco mniej zaawansowane są prace nad nową obwodnicą Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66 oraz tzw. wschodnią obwodnicą Augustowa w ciągu dk 16. Trwa analiza ofert w przetargu na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla obwodnicy Zambrowa. GDDKiA zapowiedziała, że przetarg na obwodnicę Augustowa ma być ogłoszony w trzecim kwartale 2024 r.