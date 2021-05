Podlaskie: Do 20 czerwca zgłoszenia do Rundy T Fundacji Technotalenty

Studenci, naukowcy, innowatorzy, autorzy wynalazków związani z północno-wschodnią Polską do 20 czerwca mogą się zgłaszać do Rundy T - przedsięwzięcia Fundacji Technotalenty z Białegostoku. Najlepsi mają szanse na pozyskanie inwestora - przypomnieli we wtorek organizatorzy.

Runda T to nowa formuła tego tupu działań fundacji, która przez kilka ostatnich lat organizowała konkurs "Technotalent", w którym wyłaniała najlepsze innowacje, pomysły z szansą na wprowadzenie na rynek, komercjalizację. Wszystko ma służyć rozwojowi gospodarczemu regionu w oparciu o nowe pomysły biznesowe, technologie, komercjalizowane wyniki badań naukowych.

"Runda T to jest taka formuła działań, które pozwalają na pozyskanie pieniędzy na komercjalizację innowacyjnych projektów, które powstają w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Uczestnicy tego przedsięwzięcia mają możliwość pozyskania inwestora do realizacji własnego projektu na miejscu - co jest ważne - u nas tutaj, w regionie, oraz uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach biznesowych" - mówił Marcin Tomkiel z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prowadzący konferencję prasową online.

Swoje pomysły do Rundy T mogą zgłaszać osoby nie tylko młode, nie ma bowiem ograniczeń wiekowych, a także firmy mające pomysły na innowacyjne produkty.

Są cztery kategorie: concept - projekty koncepcyjne i pomysły w trakcie realizacji; science - projekty naukowe wynalazków, produktów bądź usług, które są nowym rozwiązaniem technicznym; open - rozwiązania związane z nowoczesną technologią na każdy etapie przygotowania; pandemic - projekty na różnym etapie, które będą rozwiązywać problemy społeczne związane z pandemią koronawirusa. W finale ma być po 5 najlepszych pomysłów w każdej kategorii - dostaną odpowiednie szkolenia i możliwość prezentacji przed potencjalnymi inwestorami.

Prezes Fundacji Technotalenty Adam Walicki podkreślił, że to, jaki jest i będzie region, zależy od gospodarki, a inicjowanie szerokiej współpracy to podstawa, by taki rozwój miał miejsce. Jak mówił, kluczową wartością Rundy T jest komercjalizacja pomysłów, bo jest to "priorytet rozwojowy", a pomysły na biznes muszą sprawdzać się pod względem rynkowym. Fundacja chce wyszukiwać pomysły, promować autorów, wspierać te przedsięwzięcia szkoleniowo, kontaktować z inwestorami, by najlepsze przedsięwzięcia były realizowane.

Walicki poinformował, że w drugiej połowie lipca będzie ogłoszona lista finalistów Rundy T, w sierpniu i wrześniu będą się odbywać szkolenia przygotowujące autorów pomysłów do ich prezentacji (w formule elevator pitch - 3 minuty na przedstawienie pomysłu i przekonanie do niego inwestora) przed potencjalnymi inwestorami i komisją oceniającą. Finały będą przeprowadzane od 20 września do 15 października i wtedy najlepsi będą się prezentować w przesłuchaniach finałowych.

Rundę T współorganizuje samorząd województwa podlaskiego, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki powiedział, że przedsięwzięcie Fundacji Technotalenty wiele wnosi do rozwoju województwa, bo daje szanse na prezentację innowacyjnych pomysłów kreatywnych ludzi, choć wiadomo, że sam dobry pomysł na biznes to za mało. "Jednym z kluczowych czynników tego sukcesu jest bycie właśnie zauważalnym i Runda T właśnie daje taką możliwość (...). Oprócz tego jest też to miejsce do dyskusji o potrzebach młodych, utalentowanych osób, ale także o możliwościach wsparcia projektów angażujących przedstawicieli świata nauki i biznesu" - powiedział Kosicki.

Rundzie T patronują m.in.: NCBR, PARP, marszałkowie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, prezydenci Białegostoku, Suwałk, Ełku, Łomży, rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, NASK. Partnerami są: parki naukowo-technologiczne z Białegostoku, Suwałk, Ełku i Park Przemysłowy Łomża. W Rundzie T Fundacja Technotalenty współpracuje z dziesięcioma funduszami inwestycyjnymi.

W ciągu kilku lat organizacji konkursu "Technotalent" nagrodzono kilkaset osób.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl