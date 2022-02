Podlaskie: Do 25 godzin muszą czekać kierowcy tirów na odprawę w Bobrownikach

Do 25 godzin muszą czekać w środę rano kierowcy aut ciężarowych na odprawę na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach - podała podlaska KAS. To o kilka godzin krócej niż we wtorek.

We wtorek wieczorem czas oczekiwania wynosił 34 godziny, a w kolejce stało 620 aut. Wprowadzono też wtedy strefę buforową w miejscowości Waliły Stacja, która ma usprawniać ruch.

Jednak w środę rano informacja o buforze nie pojawia się Regionalnym Systemie Ostrzegania. Znaczy to, że kolejka jest krótsza i nie utrudnia przejazdu.

Kierowcy aut ciężarowych muszą czekać na odprawę 25 godzin, a w kolejce czeka 600 tirów - poinformowała PAP podlaska Krajowa Administracja Krajowa.

W ciągu ostatniej dwunastogodzinnej zmiany na Białoruś wyjechały 273 ciężarówki.

Kolejki w Bobrownikach utrzymują się od 9 listopada 2021 r., gdy bezterminowo zawieszono odprawy na sąsiednim przejściu drogowym z Białorusią w Kuźnicy. Powodem zamknięcia przejścia w Kuźnicy była sytuacja przy granicy związana z kryzysem migracyjnym.

