Podlaskie: Do 30 godzin wydłużył się czas oczekiwania na wjazd na Białoruś przez przejście w Bobrownikach

Do 30 godzin wydłużył się w sobotę rano czas oczekiwania ciężarówek na wjazd na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach - poinformowała PAP podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. W piątek było to do 27 godzin, w czwartek 31 godzin.

W kolejce przed przejściem czeka w sobotę 540 ciężarówek. W ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany na stronę białoruską wyjechało 139 tirów - poinformowała KAS.

Przejście w Bobrownikach jest od listopada 2021 r. jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią. Z powodu kryzysu migracyjnego zamknięto wtedy do odwołania sąsiednie przejście drogowe w Kuźnicy (odprawy są tam zawieszone do odwołania).

Przez wiele tygodni na przejściu w Bobrownikach utrzymywały się długie, sięgające kilkudziesięciu kilometrów i nawet trzech dni oczekiwania, kolejki ciężarówek wyjeżdżających z Polski. Sytuację zmieniły najpierw ograniczenia związane z unijnym embargiem na towary, które mogłyby być wykorzystane do działań wojennych Rosji wobec Ukrainy, a później - wprowadzony w połowie kwietnia zakaz transportu drogowego na terytorium UE przez przewoźników z Rosji i Białorusi w ramach sankcji gospodarczych UE po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Ruch zmalał do tego stopnia, że przez kilka tygodni odbywał się praktycznie bez kolejek. Ponowne dłuższe kolejki są od połowy maja.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl