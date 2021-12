Podlaskie: Do 64 godzin wzrósł czas oczekiwania tirów do odprawy na przejściu w Bobrownikach

Do 64 godzin wzrósł w czwartek wieczorem czas oczekiwania kierowców aut ciężarowych do odprawy na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach (Podlaskie) - wynika z informacji służb. W czwartek rano trzeba było czekać w kolejce dwie doby.

Jak podkreślały wcześniej służby graniczne, wydłużająca się kolejka ma związek z okresem świątecznym, ale też z tym, że Bobrowniki są obecnie jedynym czynnym przejściem granicznym z Białorusią w regionie.

Od kilku dni kolejka tirów jest coraz dłuższa. W czwartek rano kierowcy musieli czekać na odprawę 48 godzin, a kolejka miała 21 km. Jak podawała w ciągu dnia policja, kolejka po południu wzrosła do ok. 30 km, a czas - do 66 godzin.

W czwartek wieczorem kierowcy muszą czekać 64 godziny w kolejce - wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej www.granica.gov.pl.

Natomiast kolejka - jak podano w komunikacie Regionalnego Systemu Ostrzegawczego - na godzinę 18 wynosiła 33 km i sięga aż do skrzyżowania drogi krajowej nr 65 prowadzącej do przejścia z drogą wojewódzką nr 686 do Michałowa.

W związku z długą kolejką w miejscowości Stacja Waliły od kilku dni obowiązuje strefa buforowa, która ma usprawnić ruch.

Bobrowniki są od 9 listopada jedynym drogowym przejściem granicznym w Podlaskiem obsługującym ruch towarowy. Wtedy z powodu trudnej sytuacji przygranicznej w związku z kryzysem migracyjnym zawieszono do odwołania ruch graniczny w obu kierunkach na sąsiednim przejściu w Kuźnicy.

