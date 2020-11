Podlaskie: Do 8 listopada konsultacje ws. przebiegu trasy S16 Ełk-Knyszyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku konsultuje planowany przebieg przyszłej drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk-Knyszyn, która ma być elementem szlaku Via Carpatia. Uwagi można zgłaszać do 8 listopada.

Opinie w tzw. badaniu informacyjno-konsultacyjnym, w ramach prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla tej inwestycji, zbiera - na zlecenie GDDKiA - projektant tego odcinka drogi, firma Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z.o.o.

Formularze są na stronie http://s16-elk-knyszyn.pl.

"Po zakończeniu obecnych konsultacji, wszystkie zgłoszone wnioski, stanowiska oraz opinie zostaną zebrane i przeanalizowane. Następnie odniesiemy się do nich, wskazując co jest możliwe do zmiany, co nie i dlaczego. Całość zostanie zebrana w opracowanym raporcie, który będzie elementem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ)"- poinformował we wtorek PAP rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Rafał Malinowski.

Rzecznik dodał, że jeśli będą konieczne nowe opracowania, to może być wydłużony termin na przygotowanie STEŚ. Według obecnej umowy, to studium ma powstać do listopada 2021 r.

Z ogłoszeń o konsultacjach ws. S16 wynika, że odbywają się one zdalnie, nie ma bezpośrednich spotkań z mieszkańcami; opinie można dostarczać drogą mailową lub wysyłać formularze na pocztowy adres projektanta w Warszawie. Z proponowanymi wariantami trasy zainteresowani mogą się także zapoznawać w urzędach gmin.

Przebieg trasy S16 na odcinku od Knyszyna (Podlaskie) do Ełku (Warmińsko-mazurskie) budzi emocje od początku, gdy zaczęły się prace projektowe, bo droga ma przebiegać przez największy polski park narodowy - Biebrzański. Park chroni jedne z najcenniejszych obszarów bagiennych w Europie, jest ostoją wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Już w 2019 r. swój sprzeciw zgłaszali np. kwaterodawcy znad Biebrzy, organizatorzy turystyki i część mieszkańców; negatywnie wypowiedziała się także wtedy dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego. Teraz na swojej stronie internetowej park zachęca wszystkich zainteresowanych do zabrania głosu w sprawie drogi.

Swoje stanowisko w konsultacjach zajęła już Fundacja dla Biebrzy, która negatywnie zaopiniowała wszystkie zaproponowane przez projektantów warianty trasy przez Biebrzański PN i zaproponowała własny wariant, omijający ten park od zachodu.

Fundacja dla Biebrzy w opublikowanym w mediach społecznościowych stanowisku podkreśla również, że ze względu na pandemię koronawirusa, akcja informacyjna ws. tej inwestycji powinna być przesunięta w czasie, aby były możliwe spotkania projektantów z mieszkańcami.

Trwa też internetowa zbiórka podpisów pod petycją do ministrów klimatu i środowiska oraz infrastruktury przeciwko przebiegowi S16 przez Biebrzański PN. Jej organizatorzy informują w mediach społecznościowych, że podpisało się już pod nią prawie 20 tys. osób. Petycja - jak piszą jej organizatorzy - powstała z inicjatywy mieszkańców Doliny Biebrzy, ze wsparciem różnych organizacji ekologicznych (m.in. WWF, PTOP, OTOP, Greenpeace, Fundacji dla Biebrzy, Fundacji Dzika Polska).