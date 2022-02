Podlaskie: Do 9 godzin skrócił się czas oczekiwania na odprawę na przejściu z Białorusią w Bobrownikach

Do dziewięciu godzin skrócił się w środę rano czas oczekiwania na odprawę na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach (Podlaskie) - wynika z najnowszego komunikatu z czasami oczekiwania podanych na stronie www.granica.gov.pl.

To najkrótszy czas oczekiwania na odprawę na tym przejściu od tygodni. We wtorek było to 14 godzin. Czasy oczekiwania w ostatnich dniach skracają się sukcesywnie od poniedziałku.

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała PAP w środę, że w kolejce przed przejściem w Bobrownikach czeka 200 ciężarówek, natomiast w ciągu ostatniej dwunastogodzinnej zmiany, służby graniczne odprawiły 271 tirów, które wyjechały na Białoruś.

Kolejka jest krótsza, nie obowiązuje także strefa buforowa na drodze krajowej 65 przed Waliłami Stacją, która służy regulacji ruchem.

Generalnie kolejki w Bobrownikach utrzymują się od 9 listopada 2021 r., od zamknięcia - do odwołania - sąsiedniego drogowego przejścia z Białorusią w Kuźnicy, z powodu kryzysu migracyjnego.

