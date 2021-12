Podlaskie: Do sześciu godzin skrócił się czas oczekiwania na odprawę na przejściu w Bobrownikach

Do sześciu godzin skrócił się we wtorek wieczorem czas oczekiwania na odprawę graniczną kierowców ciężarówek, którzy chcą wyjechać na Białoruś przez przejście w Bobrownikach - podała podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. To najmniej od 9 listopada, gdy zamknięto sąsiednie przejście w Kuźnicy.

Rano we wtorek kierowcy musieli czekać siedem godzin.

W ciągu ostatnich dwunastu godzin służby graniczne odprawiły w Bobrownikach 259 ciężarówek. W kolejce na odprawę wieczorem czeka 130 tirów. Z danych KAS wynika, że w ciągu ostatniej doby przejście w Bobrownikach przekroczyły łącznie 542 ciężarówki.

Bobrowniki pozostają jedynym drogowym przejściem granicznym w Podlaskiem, które po zamknięciu do odwołania przejścia w Kuźnicy obsługuje ruch towarowy. Kuźnicę zamknięto w związku z trudną sytuacją spowodowaną kryzysem migracyjnym.

