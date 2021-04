Podlaskie: Funkcjonariusze KAS wykryli nielegalny tytoń w przesyłkach kurierskich

Prawie 40 kg nielegalnego tytoniu zabezpieczyli funkcjonariusze KAS podczas kontroli przesyłek w oddziałach dwóch firm kurierskich w Białymstoku. Szacunkowa wartość rynkowa tej kontrabandy sięga 28 tys. zł - podała w piątek administracja celno-skarbowa.

Nielegalny towar znajdował się w 16 przesyłkach kurierskich adresowanych do odbiorców w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim - poinformował w piątek oficer prasowy podlaskiej KAS st. asp. Maciej Czarnecki.

Paczki zostały przez służby celno-skarbowe prześwietlone mobilnym skanerem rtg. Zgodnie z deklaracją - miały zawierać m.in. artykuły ogrodnicze, odzież i akcesoria samochodowe. Tytoń został zabezpieczony do spraw karnych skarbowych.

Od początku roku funkcjonariusze celno-skarbowi z Białegostoku podczas kontroli przesyłek kurierskich i pocztowych zabezpieczyli ponad pół tony nielegalnego tytoniu. Kontrole takich przesyłek prowadzone są nie tylko w magazynach, ale też przez grupy mobilne administracji skarbowej na drogach, nierzadko również z wykorzystaniem psów wyszkolonych do takich zadań i mobilnych skanerów rtg. Kontroli podlegają nie tylko przesyłki zagraniczne, ale i w obrocie wewnętrznym.

Według danych Krajowej Administracji Skarbowej jednym z popularniejszych towarów, które grupy przestępcze próbują przemycać zza wschodniej granicy w przesyłkach kurierskich, adresowanych do Polski lub do Europy Zachodniej, są papierosy.

Podlaska KAS znajduje też towary podrabiane, które potencjalnie mają trafiać do Polski np. do sprzedaży na bazarach, m.in. kosmetyki, leki lub suplementy. W ub. roku była też np. próba dostarczenia do Polski w ten sposób transportu podrabianych butów sportowych z Chin.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl