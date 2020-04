Podlaskie: Izba Przemysłowo Handlowa chce przekazać szpitalom 8,5 tys. maseczek

Przedsiębiorcy z Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku chcą przekazać bezpłatnie siedmiu szpitalom w Podlaskiem 8,5 tys. maseczek ochronnych. Akcję mogą też wesprzeć finansowo wszyscy chętni.

List w tej sprawie do członków IPH wystosował prezes tej Izby Witold Karczewski. Zamieszczono go na stronie internetowej Izby i w mediach społecznościowych.

Karczewski zaznaczył, że czas epidemii koronawirusa to zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, czas obaw o przyszłość firm, miejsc pracy, gospodarki, ale też czas, gdy trzeba wesprzeć tych, którzy walczą z koronawirusem na "pierwszej linii" - czyli pracowników ochrony zdrowia.

"Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni i pełni uznania dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, salowych i całego personelu medycznego, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem COVID-19. Sami nieraz odczuwają skutki tego działania. Służba zdrowia potrzebuje bardzo wiele rzeczy aby dobrze funkcjonować i nieść pomoc potrzebującym" - napisał prezes IPH.

Poinformował, że Izba postanowiła, że przekaże szpitalom 8,5 tys. maseczek, które kupi od polskiego producenta. Trafią one - od 1 tys. do 1,5 tys. sztuk do: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, szpitala miejskiego, szpitala MSWiA, a także do szpitali wojewódzkich: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz szpitala w Bielsku Podlaskim.

Jeśli uda się zebrać więcej środków, maseczek może być więcej i będą je mogły otrzymać także inne placówki medyczne, inne szpitale. Dlatego chętni mogą wesprzeć działania Izby Przemysłowo-Handlowej wpłacając pieniądze na podane w liście konto Izby: BNP Paribas Bank Polska S.A. 12 2030 0045 1110 0000 0241 8390 z dopiskiem "Na pomoc medykom".

"Jeśli zbierzemy znaczną kwotę pieniędzy, zakupimy drugą partię maseczek ochronnych kolejnym szpitalom" - napisano w opublikowanym liście.

Witold Karczewski napisał także, że przedsiębiorcy apelują, postulują o kolejne działania na rzecz ratowania gospodarki przed skutkami koronawirusa. "Podjęte działania osłonowe rozwiązują mały odcinek naszej gospodarki. Postulujemy o dalsze działania, które uchronią naszą gospodarkę. Wszystko jest bardzo ważne, ale zdrowie i życie jest najważniejsze" - napisał Karczewski.