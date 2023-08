Podlaskie: J. Sasin: w nowym programie dworcowym zainwestujemy ponad 4 mld zł (aktualizacja)

Ponad 4 mld zł zainwestujemy w dworce kolejowe, które będą służyć mieszkańcom w całej Polsce - poinformował w piątek minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Grajewie (woj. podlaskie). Nowy program dworcowy ma być realizowany w latach 2024-2030.

Szef resortu aktywów państwowych poinformował na briefingu prasowym poświęconym przejęciu przez PKP S.A. dworca w Grajewie o kolejnej edycji Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030.

"Dzisiaj chcemy ogłosić kolejną edycję tego programu. Ta pierwsza edycja kończy się w tym roku, część inwestycji jeszcze jest realizowana. To prawie 3 mld złotych, które zostały zainwestowane w odtwarzanie i modernizację infrastruktury dworcowej" - powiedział Sasin.

Jak dodał, nowa edycja programu przewiduje "jeszcze większe nakłady finansowe". Wskazał, że nowy program to ponad 4 mld zł. Podkreślił, że łącznie w ramach dwóch edycji tego programu uda się zrealizować niemal wszystkie dworce w województwie podlaskim. Obiekty mają zostać wyremontowane, zmodernizowane, a także przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - wymienił szef MAP.

W ramach nowej edycji programu ma zostać odrestaurowany zabytkowy dworzec w Grajewie, który w piątek został przekazany przez starostwo powiatowe w Grajewie władzom PKP SA. Jak podkreślił Sasin, to ważny moment nie tylko dla Grajewa, bo ta linia kolejowa to fragment Rail Baltica, strategicznego - jak zaznaczył - połączenia kolejowego centrum naszego kraju z krajami bałtyckimi: Litwą, Łotwą, Estonią. Minister zauważył, że dworzec w Grajewie jest nieczynny od blisko 40 lat.

Członek zarządu PKP SA Krzysztof Golubiewski przypomniał, że oprócz dworca w Grajewie, w Podlaskiem spółka przejęła też formalnie dworzec w Augustowie. "To są bardzo ważne decyzje, dlatego że na mapie kolejowej województwa podlaskiego obydwa te miasta były niejako zapomniane. PKP do momentu przejęcia tych obiektów nie mogło inwestować, nie mogło przeprowadzić jak niezbędnych, potrzebnych tutaj inwestycji" - powiedział.

Odnosząc się do modernizacji zabytkowego dworca kolejowego w Grajewie Golubiewski wyraził nadzieję, że we współpracy z samorządem uda się też zagospodarować cały plac przed tym obiektem po to, by powstał tam węzeł przesiadkowy; PKP planuje też przebudować skrzyżowanie, by powstał bezkolizyjny przejazd. "Grajewo znajdzie się na mapie kolejowej szybkich kolei i będzie takim ważnym punktem, bo te najszybsze pociągi również w Grajewie będą się zatrzymywać" - dodał Golubiewski.

W założeniach nowy Program Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030 ma objąć inwestycje na kolejnych trzystu dworcach, w tym 130 obiektów to zabytki. "Jeśli byśmy je zrealizowali, można powiedzieć że prawie te wszystkie dworce należące do państwa, do PKP będą wyglądały bardzo porządnie, europejsko" - zauważył inny członek zarządu PKP Ireneusz Maślany.

Szacowana wartość tych inwestycji sięgnie 4,4 mld zł. W Podlaskiem - oprócz dworców w Grajewie i Augustowie - mają być to obiekty również w Mońkach i Knyszynie; na liście rezerwowej jest dziewięć dworców m.in. w: Czarnej Białostockiej, Osowcu, a także stacja graniczna (granica z Litwą) Trakiszki.

W pierwszej edycji programu na lata 2016-2023 na liście znalazło się ponad 190 dworców remontowanych, modernizowanych lub budowanych. Początkowo program miał kosztować ok. 1,5 mld zł, obecnie to kwota ponad 3 mld zł pochodząca z budżetu państwa, Unii Europejskiej i środków własnych PKP SA. W ramach tej edycji oddanych zostało dotąd do użytku ponad 80 dworców.

"Widzę, że jesteśmy jednym wielkim placem budowy; te inwestycje, na które dziesięciolecia czekaliśmy, teraz mają swoje realizacje" - mówił o inwestycjach dworcowych w regionie wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Apelował do mieszkańców regionu, by porównywali tę obecną sytuację i inwestycje trwające od 2016 roku z tym, co - jak to ujął Paszkowski - "było poprzednio".

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki dodał, że program inwestycji dworcowych to również dbałość o zabytki. Nazwał "hipokryzją, kłamstwem i obłudą" opinie, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie dba o samorządy i działa przeciwko nim. "PiS dowodzi swoimi czynami, że współpracuje dla dobra całej Polski właśnie z samorządami" - zaznaczył, odnosząc się do przejęcia dworca w Grajewie.

Parlamentarzyści PiS, którzy wzięli udział w spotkaniu podkreślali jak ważne jest inwestowanie właśnie w Polskę powiatową. Wskazywali, że program dworcowy pokazuje jak rząd dba o mienie państwowe. Poseł Kazimierz Gwiazdowski wskazywał, że starania o odnowienie dworca w Grajewie trwały wiele lat; parlamentarzysta liczy, że dzięki modernizacji przywrócone zostanie też centrum przesiadkowe w tym miejscu.

