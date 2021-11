Podlaskie: Jeszcze dłuższe kolejki ciężarówek do granicy z Białorusią

27 godzin w Bobrownikach, 21 godzin w Kuźnicy - tak w sobotę późnym popołudniem wydłużył się czas oczekiwania na przekroczenie granicy przez kierowców ciężarówek, oczekujących w kolejkach do tych podlaskich przejść granicznych z Białorusią.

Z powodu znacznej długości kolejek ciężarówek oczekujących na odprawę, na drogach przed tymi przejściami granicznymi utworzone zostały w sobotę po południu strefy buforowe.

Strefy buforowe, dzielące kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z Polski, utworzono w Stacji Waliły (na drodze do Bobrownik) i w Sokółce (droga do Kuźnicy) - poinformował rzecznik prasowy podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Obie strefy rozpoczynają się przed tymi miejscowościami. Jak wynika z komunikatów wydanych przez Regionalny System Ostrzegania, według danych na godz. 17 w sobotę, kolejka ciężarówek przed przejściem w Bobrownikach miała 15 km długości, a czas oczekiwania na odprawę wydłużył się do 27 godzin. Przed Kuźnicą kolejka miała 14 km długości, a czas oczekiwania sięgał 21 godzin.

Strefy buforowe tworzone są na drogach dojazdowych do tych przejść z Białorusią, gdy kolejka zaczyna się wydłużać i utrudnia ruch samochodów. Wówczas jest dzielona i porządkowana przez Straż Graniczną i policję; gdy odprawiane są kolejne pojazdy z pierwszej części kolejki, sukcesywnie wpuszczane są do niej auta z drugiej jej części.

Służby przypominają, że zwykle w weekendy na tych przejściach kolejki ciężarówek się wydłużają, co ma związek z tym, że kierowcy jadący na Wschód chcą już na początku tygodnia zajechać do miejsc rozładunku, by przed kolejnym weekendem wrócić.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl