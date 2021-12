Podlaskie: KAS zabezpieczyła ponad 100 kg tytoniu w przesyłkach kurierskich

Ponad 100 kilogramów nielegalnego tytoniu zabezpieczyli funkcjonariusze KAS podczas kontroli przesyłek w sortowni jednej z firm kurierskich k. Białegostoku. Szacunkowa wartość rynkowa tej kontrabandy przekracza 75 tys. zł - podała w piątek administracja celno-skarbowa.

Nielegalny towar, łącznie blisko 103 kg tytoniu, znajdował się w 31 przesyłkach kurierskich adresowanych do odbiorców w województwie podlaskim - poinformował oficer prasowy podlaskiej KAS Maciej Czarnecki.

Deklarowanym towarem w paczkach miały być m.in. ozdoby świąteczne, odzież i zabawki. Po prześwietleniu zawartości mobilnym skanerem rtg będącym na wyposażeniu białostockiej KAS, okazało się, że w środku jest tytoń.

Od początku roku funkcjonariusze celno-skarbowi z Białegostoku podczas kontroli przesyłek kurierskich i pocztowych zabezpieczyli ponad tonę nielegalnego tytoniu. Kontrole takich przesyłek prowadzone są nie tylko w magazynach, ale też przez grupy mobilne administracji skarbowej na drogach, nierzadko również z wykorzystaniem mobilnych skanerów rtg i psów wyszkolonych do takich zadań. Kontroli podlegają nie tylko przesyłki zagraniczne, ale i w obrocie wewnętrznym.

Według danych Krajowej Administracji Skarbowej jednym z popularniejszych towarów, które grupy przestępcze próbują przemycać zza wschodniej granicy w przesyłkach kurierskich, adresowanych do Polski lub do Europy Zachodniej, są papierosy.

Podlaska KAS znajduje też towary podrabiane, które potencjalnie mają trafiać do Polski np. do sprzedaży na bazarach - m.in. kosmetyki, leki lub suplementy. W ub. roku była też np. próba dostarczenia do Polski w ten sposób transportu podrabianych butów sportowych z Chin.

