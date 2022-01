Podlaskie: Kolejne firmy zainwestują ponad 300 mln zł w Suwalskiej SSE

Sześć spółek otrzymało na koniec 2021 roku decyzje o możliwości inwestycji na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podlaskie). W sumie zainwestują one 308 mln zł. W ubiegłym roku zarząd strefy wydał 36 decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Na koniec 2021 roku SSSE wydała decyzje inwestycyjne dla sześciu spółek: Padma, Plastigram Polska, Pronar, Probit, Kan i Unimex Paryska. Przedsiębiorstwa zadeklarowały inwestycje co najmniej 308 mln zł.

Padma w ramach nowej inwestycji, polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, wybuduje w Suwałkach hale produkcyjno-magazynowe, które zostaną wyposażone w nowe maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych. W związku z realizacją nowej inwestycji przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów w wysokości co najmniej 80 mln złotych oraz zwiększenie zatrudnienia, kształtującego się obecnie na poziomie 236 pracowników o 6 nowych. Padma jest jednym z głównych dostawców IKEA.

Spółka Plastigram Polska utworzy nowe przedsiębiorstwo w miejscowości Szczuczyn. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z poniesieniem kosztów w wysokości co najmniej 29,2 mln zł oraz utworzeniem 20 miejsc pracy. Przedmiotem działalności spółki będzie przetwórstwo papieru ze zużytych kartonowych opakowań po napojach.

Z kolei Pronar zamierza zwiększyć zdolności produkcyjne istniejącego przedsiębiorstwa. Nowa inwestycja będzie polegała na modernizacji ciągów technologicznych w zakładach w Narwi i Narewce w Wydziale Kół Tarczowych, co pozwoli na zwiększenie efektywności i wydajności produkcji. W związku z inwestycją przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 100 mln zł oraz zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia z 2 499 pracowników o 30 nowych. Pronar to polski producent przyczep, maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych oraz kół tarczowych. Posiada osiem zakładów produkcyjnych.

Spółka Probit w ramach nowej inwestycji utworzy nowe przedsiębiorstwo w miejscowości Czarna Białostocka. Nowy zakład produkcyjny zajmować się będzie wytwarzaniem masy bitumicznej. Realizacja tej inwestycji wiązać się będzie z poniesieniem kosztów w wysokości co najmniej 3 mln zł oraz zatrudnieniem 2 pracowników.

Kan Sp. z o.o. utworzy nowe przedsiębiorstwo w Białymstoku. Planowana inwestycja będzie powiązana z dotychczasową działalnością gospodarczą Kan, czyli produkcją i dystrybucją innowacyjnego multi-systemu Kan-therm przeznaczonego do budowy wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej, centralnego i podłogowego ogrzewania oraz instalacji przeciwpożarowych i technologicznych. W związku z nową inwestycją przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów w wysokości co najmniej 80 mln zł oraz zobowiązał się do zatrudnienia 5 nowych pracowników.

Przedsiębiorstwo Unimex Paryska planuje zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu zlokalizowanego w miejscowości Szepietowo, w powiecie wysokomazowieckim. Nowa inwestycja obejmie wprowadzenie nowej linii do produkcji zaawansowanych technicznie strunobetonowych wyrobów prefabrykowanych oraz modernizację obecnych technologii produkcyjnych i parku maszynowego. Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 16 mln złotych oraz zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia, kształtującego się na poziomie 55 pracowników, o 5 nowych.

Zarząd SSSE wydał w 2021 roku 36 decyzji o wsparciu. Przedsiębiorcy łącznie zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 1 mld 148 mln złotych oraz utworzenie 259 nowych miejsc pracy.

Po wejściu w 2018 r. przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna pełni rolę podmiotu zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji dla województwa podlaskiego oraz w powiatach ełckim i gołdapskim na Warmii i Mazurach, a także w czterech powiatach w województwie mazowieckim: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim.

Firmy mogą liczyć na wsparcie przy realizacji inwestycji w dowolnym miejscu na gruntach prywatnych, a suwalska strefa zarządza w tym zakresie wyznaczonym obszarem.

Na terenie zarządzanym przez Suwalską SSE firmy mogą liczyć na pomoc w formie zwolnień od podatku PIT i CIT. Strefa informuje, że ulgi są zróżnicowane - wynoszą od 35 proc. do 70 proc. zainwestowanego kapitału, w zależności od danego obszaru (województwa, powiatu), gdzie powstanie inwestycja, oraz spełnienia innych warunków. Zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 70 proc. wartości zainwestowanego kapitału to najwyższy poziom pomocy publicznej w kraju - podkreśla strefa.

