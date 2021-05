Podlaskie: Kolejnych 400 firm dostanie wsparcie z UE jako pomoc w pandemii

Kolejnych 400 mikro- i małych podlaskich firm dostanie łącznie 12,2 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego w formie dotacji na bieżącą działalność. Dotacje przyznał w czwartek zarząd województwa podlaskiego - poinformował urząd marszałkowski w Białymstoku.

To druga edycja dotacji na kapitał obrotowy.

Pieniądze pochodzą z tzw. Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, czyli puli środków z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 przeznaczonej przez zarząd województwa na różną pomoc dla firm, by im pomóc w walce ze skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa.

O pieniądze na tzw. kapitał obrotowy, firmy mikro- i małe firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zabiegały w konkursie, który urząd przeprowadził w lutym. Już wcześniej urząd informował o przyznaniu pierwszych dotacji 325 firmom ma kwotę 8,8 mln zł. Teraz przyznano kolejne, a urząd zapowiedział jednocześnie, że w maju będzie opublikowana następna lista firm, które dostaną takie dotacje.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podsumował, że jak dotąd łączna kwota dotacji na kapitał obrotowy ( w drugiej edycji) wynosi 20 mln zł. Środki te wpłyną - w różnej wysokości - do 725 firm. "Nam, jako zarządowi województwa, zależy, aby jak najszybciej poprawiła się kondycja gospodarcza przedsiębiorstw, poszkodowanych w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19. Dlatego tak sprawnie i na bieżąco jest prowadzona ocena (wniosków)" - dodał marszałek cytowany w komunikacie urzędu.

Urząd marszałkowski informował już wcześniej, że o dotacje na kapitał obrotowy mogły startować mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 pracowników), osoby samozatrudnione, czyli prowadzące działalność gospodarczą oraz małe firmy zatrudniające od 10 do 50 osób.

Wnioski mogły składać te podmioty, które od kwietnia do grudnia 2020 r. lub od października do grudnia 2020 r. odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży o minimum 40 proc. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 r.

Dodatkowym warunkiem było też to, że wsparcie w tym konkursie mogły dostać te firmy, które nie dostały wcześniej dotacji na kapitał obrotowy, albo innej pomocy w formie tzw. bonu antywirusowego, który również był finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020. Dotacje na kapitał obrotowy były też dla tych firm, które - jak podawał urząd - "doświadczyły nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej wskutek COVID-19".

Urząd podsumował w czwartek, że dotąd z Podlaskiego Pakietu Gospodarczego wsparcie dostało łącznie ok. 11 tys. firm. Przedsiębiorcy dostali 210 mln zł. 72,6 mln zł z tej kwoty w formie dopłat do wynagrodzeń pracowników, 70 mln zł w formie nieoprocentowanych pożyczek. W pierwszej edycji dotacji na kapitał obrotowy firmy dostały 36,5 mln zł ( w drugiej edycji jak dotąd 20 mln zł). Przyznano też 8,3 mln zł w formie bonów antywirusowych.

