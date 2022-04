Podlaskie: Komunikacja zastępcza za ponad 20 pociągów Polregio w regionie

Z utrudnieniami muszą się liczyć w czwartek podróżujący pociągami Polregio w Podlaskiem. Spółka zorganizowała tego dnia komunikację zastępczą za ponad 20 pociągów , cztery pociągi zostały odwołane. Informacje przekazywane są podróżnym na stacjach.

W czwartek na tory nie wyjedzie 26 pociągów; dotyczy to wszystkich kierunków. Aktualne informacje zamieszczane są na stronie internetowej spółki.

"Sytuacja jest dynamiczna i zmienia się codziennie, staramy się za wszystkie pociągi zorganizować komunikację zastępczą" - poinformowała w czwartek PAP Renata Gerasimiuk z Podlaskiego Zakładu w Białymstoku spółki Polregio. Mówiła, że utrudnienia wynikają z tego, że pracownicy codziennie przynoszą zwolnienia lekarskie.

Podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami w związku z wprowadzeniem komunikacji zastępczej za ponad 20 pociągów. Komunikacje wprowadzono za siedem porannych pociągów; dotyczyć też ona będzie 15 popołudniowych m.in. z Białegostoku do Kuźnicy Białostockiej, Czeremchy, Szepietowa czy Sokółki.

Gerasimiuk powiedziała, że informacje o wprowadzeniu komunikacji zastępczej przekazywane są podróżnym na dworcach.

Natomiast cztery pociągi w czwartek zostały odwołane i nie ma tam zorganizowanej komunikacji zastępczej. Rano nie wyjechał pociąg relacji Kuźnica Białostocka - Białystok. Odwołanie dotyczy też pociągu Białystok-Kuźnica Białostocka o godz. 15:58, a także dwóch pociągów na trasie Sokółka-Kuźnica Białostocka. To pociąg, który miał wyjechać z Sokółki o godz. 18:25 i pociąg z Kuźnicy z godz. 21:31.

Gerasimiuk powiedziała, że sytuacja zmienia się codziennie. Jako przykład podała środę, gdzie na trasie do Ełku wprowadzono komunikację zastępczą; w czwartek pociągi jeżdżą według rozkładu.

W czwartek rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys poinformowała PAP, że na 1849 pociągów Polregio organizuje komunikację zastępczą dla 108 połączeń. Powodem utrudnień są zwolnienia lekarskie pracowników - drużyn trakcyjnych i konduktorskich. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności. Związki zawodowe w spółce chcą podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości, to roczny koszt ok. 124 mln zł. W jego opinii oznaczało by to stratę finansową dla spółki i utratę rentowności.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

