Podlaskie: Kończy się rozbudowa przejścia drogowego z Białorusią w Kuźnicy

Kończy się rozbudowa drogowego polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy (Podlaskie). W kwietniu, najpóźniej w maju przekraczający granicę będą mogli korzystać z nowej infrastruktury - poinformowano w czwartek na konferencji prasowej w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Rozbudowa znacznie zwiększy przepustowość tego przejścia, które jest największym drogowym przejściem granicznym w Podlaskiem.

Inwestycję w Kuźnicy prowadzi Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku; wojewoda nadzoruje przejścia graniczne.

Dyrektor wydziału infrastruktury urzędu wojewódzkiego Ewa Stachowicz poinformowała w czwartek PAP, że zgodnie z umową wykonawca zakończy modernizację przejścia w marcu, prace przebiegają bez opóźnień, co oznacza, że w kwietniu, najpóźniej w maju nowa infrastruktura będzie już wykorzystywana do odpraw. Na razie przejście funkcjonuje w obecnym kształcie.

Stachowicz przypomniała, że po rozbudowie przejścia, będzie więcej niż teraz pasów odpraw, powstają też pawilony do odpraw samochodów ciężarowych, ma to sprawić, że na przejściu będzie można odprawiać znacznie więcej pojazdów. Przebudowany jest także układ komunikacyjny na granicy. Inwestycje są dofinansowane z UE z programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina. Prace trwają od 2018 r. i kosztują ok. 20 mln zł.

"Od maja na pewno będziemy mieli te zwiększone możliwości odprawiania samochodów ciężarowych i osobowych" - powiedział o Kuźnicy w czwartek na konferencji prasowej w Białymstoku dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku (IAS) Wojciech Orłowski.

Zaznaczył, że rozbudowa przejścia umożliwi służbom granicznym sprawniejszą obsługę przekraczających granicę, a przepustowość może być większa o 30 proc. "Będziemy mogli szybciej, skuteczniej odprawiać ten ruch towarowy" - mówił Orłowski.

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała w czwartek swoje działania w 2019 r., m.in te dotyczące obsługi ruchu granicznego. Wskazano, że o 6 proc. wzrósł w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. na przejściach w regionie ruch samochodów ciężarowych, a od 2016 r. ten ruch jest większy o ok. 30 proc.

W 2019 r. na przejściach w regionie odprawiono blisko 541,7 tys. ciężarówek. "To dobrze rokuje, bo oznacza to, że ten ruch, przepływ towarów, jest coraz większy, a więc i rozwój gospodarczy" - mówił Orłowski.

Podał, że od lat ruch aut osobowych na przejściach w Podlaskiem utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2019 r. odprawiono 1,6 mln zł aut osobowych. Nie zmienia się także ruch kolejowy - odprawiono ok. 195 tys. wagonów.