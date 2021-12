Podlaskie: Krótsza kolejka tirów do przejścia granicznego w Bobrownikach

Do 10 godzin skrócił się we wtorek rano czas oczekiwania kierowców tirów na odprawę do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach (Podlaskie) - podały służby graniczne.

To najkrótsza kolejka w ostatnim czasie. Przed świętami Bożego Narodzenia czas oczekiwania wynosił nawet 80 godzin.

We wtorek rano w kolejce czeka 180 aut, a w ciągu dwunastogodzinnej zmiany odprawiono na Białoruś 276 ciężarówek - podała podlaska KAS.

Kolejka jest krótka, w miejscowości Stacja Waliły nie ma też strefy buforowej, która tworzona jest przy długich kolejkach, by usprawnić ruch.

Bobrowniki są od 9 listopada jedynym drogowym przejściem granicznym w Podlaskiem obsługującym ruch towarowy. Wtedy z powodu trudnej sytuacji przygranicznej w związku z kryzysem migracyjnym zawieszono do odwołania ruch graniczny w obu kierunkach na sąsiednim przejściu w Kuźnicy.

