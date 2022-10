Podlaskie: Miasto Suwałki dostanie 48,4 mln zł na uzbrojenie terenów w strefie ekonomicznej

Blisko 48,4 mln zł dostanie miasto Suwałki na uzbrojenie terenów przemysłowych w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pieniądze pochodzą z piątej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, poświęconej strefom przemysłowym.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

To jedyny w województwie podlaskim samorząd, który w tym rozdaniu dostał dofinansowanie. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę lub przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta. Pozwoli to przygotować kolejne tereny z myślą o inwestorach. Władze SSSE już mówią o zainteresowanych podmiotach gospodarczych.

W sobotę o rozstrzygnięciu piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych mówili na konferencji prasowej w Białymstoku podlascy parlamentarzyści PiS, wojewoda podlaski i prezes SSSE. Władze Suwałk swoją konferencję prasową zapowiadają na poniedziałek.

W skali kraju pieniądze z puli blisko 5 mld zł przyznane zostały ok. pięćdziesięciu samorządom; głównie na inwestycje drogowe.

W Podlaskiem wnioski złożyło kilka samorządów. Jak poinformował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, zrobiły to m.in. miasto Zambrów i gmina Orla; kryteria dotyczące m.in. wielkości terenu (60-80 ha), jego zagospodarowania i przeznaczenia, spełnił jednak jedynie wniosek miasta Suwałki.

"Mam nadzieję, że ten wniosek pozwoli Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na dalszy rozwój, na ściąganie inwestorów i przyczyni się do produkcji przemysłowej, ale także do większego zatrudnienia. Ma to duże znaczenie w czasie, gdy po okresie pandemicznym, wybuchu wojny na Ukrainie, kryzysie energetycznym, przerwane są łańcuchy dostaw, jest poważny wzrost cen surowców energetycznych i w tym momencie jest zagrożenie spadkiem produkcji" - mówił podlaski poseł, wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Mówił, że strefy ekonomiczne są "motorem rozwoju gospodarczego". Pochodzący z Suwałk poseł Jarosław Zieliński ocenił, że jest to moment, gdy trzeba dać "nowy impuls rozwojowy" strefom przemysłowym. Powiedział, że to także szansa na rozwój miast, gdzie takie obszary ekonomiczne funkcjonują. "Dzisiaj nie chodzi już tylko o to, żeby tworzyć miejsca pracy, ale by tworzyć dobre, wysokopłatne, wysokospecjalistyczne miejsca pracy" - mówił parlamentarzysta.

Prezes SSSE Leszek Dec zaznaczył, że zainteresowanie lokowaniem inwestycji w strefie jest duże; mówił że w tym miesiącu SSSE wystawiła na sprzedaż ostatnią działkę w podstrefie Suwałki. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o plany, które miasto Suwałki zrealizuje dzięki pieniądzom z Programu Inwestycji Strategicznych, to są to tereny już częściowo zagospodarowane, działają już tam firmy.

Ale - jak mówił - uzbrojonych zostanie kolejnych 50 ha, a do tego wybudowana droga stworzy szansę do inwestowania na następnym terenie. Prezes Dec ocenił, że po tej inwestycji i działaniach, które planuje też sama strefa, przybędzie w Suwałkach ponad 130 ha terenów atrakcyjnych dla przedsiębiorców. Mówił o tym, że jest zainteresowana firma, która chciałaby kupić dużą część tych terenów.

Zwracał uwagę, że jednym z warunków dofinansowania była - obok wielkości terenu - również duża szansa na ulokowanie tam biznesu. "Nie jest sztuką uzbroić obszary i czekać po kilkanaście lat" - dodał prezes SSSE.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl