Podlaskie: Milion złotych w budżecie obywatelskim samorządu województwa

Mieszkańcy Podlaskiego będą mogli sami zdecydować, na co w 2020 roku przeznaczyć 1 mln zł, w ramach budżetu obywatelskiego województwa. Regulamin zgłaszania i wyboru projektów powinien być znany w pierwszym kwartale nowego roku.

Propozycję utworzenia budżetu obywatelskiego województwa zgłosili - w ramach poprawek do projektu budżetu samorządu regionu - radni opozycji z Koalicji Obywatelskiej. Wnioskowali o kwotę 2 mln zł. Ostatecznie większość radnych sejmiku województwa (samodzielną większość ma w tym sejmiku Zjednoczona Prawica) przegłosowała kwotę 1 mln zł wprowadzoną do budżetu województwa autopoprawką marszałka województwa.

Jak przyznał marszałek Artur Kosicki, realizacja budżetu obywatelskiego na terenie województwa to wyzwanie. "Ale warto spróbować, zobaczmy, czy to się sprawdzi" - mówił po głosowaniu. Od kilku lat niektóre samorządy województw już mają takie budżety obywatelskie - np. województwo małopolskie, dolnośląskie, łódzkie czy opolskie, inne ruszają z takimi inicjatywami, choćby mazowieckie.

Po nowelizacji przepisów z 2018 roku, budżet obywatelski wpisany został do ustawy o samorządzie województwa. Co prawda nie jest on obowiązkowy (jak w przypadku gmin będących miastami na prawach powiatu), ale ma być "szczególną formą konsultacji społecznych".

"W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu województwa. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej województwa. Sejmik województwa w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym, zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego" - zapisano w ustawie.

"Diabeł tkwi w szczegółach. Pozostaje do ustalenia kwestia przeznaczenia tego miliona złotych, tzn. czy przeznaczamy to na tzw. wydatki inwestycyjne czy nieinwestycyjne, takie jak festiwale, inicjatywy sportowe czy kulturalne" - powiedział PAP radny KO Karol Pilecki, który był wnioskodawcą w sprawie przeznaczenia puli pieniędzy z myślą o budżecie obywatelskim województwa.

Zwrócił uwagę, że przy inwestycjach 1 mln zł może nie być kwotą wystarczającą. "Ponieważ jest to pierwsza edycja takiego budżetu, to ja nawet większość środków przeznaczyłbym na projekty +miękkie+. Żeby ludzi oswoić z tym budżetem, nauczyć głosowania, stworzyć system do głosowania, zobaczyć, czy nie należałoby dzielić pieniędzy na subregiony, co również przewiduje ustawa" - dodał Pilecki.

Sejmik w pierwszych miesiącach nowego roku powinien opracować regulamin budżetu obywatelskiego województwa podlaskiego, w tym zasady zgłaszania projektów i głosowania.

W województwie podlaskim już w 2013 roku podjęto pierwszą (i jak dotąd jedyną) próbę realizacji idei budżetu obywatelskiego województwa, choć nie było jeszcze wówczas przepisów regulujących takie inicjatywy i wydatkowanie na ten cel środków publicznych. Wówczas przeznaczono na to 100 tys. zł, a wartość jednego projektu nie mogła przekraczać połowy tej kwoty.

Zgłoszono wtedy 25 różnych pomysłów; w głosowaniu mógł wziąć udział każdy mieszkaniec regionu, który ukończył 16 lat. Głosowano na specjalnych kartach do głosowania, które można było albo wysłać drogą mailową, albo wrzucić do urny w biurze sejmiku województwa podlaskiego w Białymstoku. W sumie oddano ponad 17 tys. głosów, do realizacji wybrano cztery projekty.