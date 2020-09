Podlaskie: Mimo odpraw, utrzymują się długie kolejki na przejściach granicznych z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach

Mimo prowadzonych odpraw granicznych, utrzymują się długie kolejki ciężarówek oczekujących na wyjazd na Białoruś przez podlaskie przejścia graniczne w Kuźnicy i Bobrownikach - podała w niedzielę wieczorem Straż Graniczna.

W Kuźnicy na odprawę ciężarówki muszą czekać 19 godzin, w Bobrownikach 39 - poinformowała PAP rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Podała, że w ciągu dwunastu ostatnich godzin służby graniczne w Kuźnicy odprawiły 312 tirów, w Bobrownikach 260. Dodała, że to wciąż liczby ponad normę odprawianych tam zwykle samochodów.

Pogranicznicy oceniają, że sytuacja na tych przejściach powinna się normować od wtorku, jeśli na granicę nie dojedzie znów dużo pojazdów - zaznaczyła Zdanowicz.

Podlaska policja poinformowała w niedzielę wieczorem, że przed Kuźnicą tiry stoją w 19-kilometrowej kolejce wzdłuż drogi krajowej nr 19, a kolejka na drodze krajowej 65 przed Bobrownikami wciąż ma ok. 20 km. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa przypomniał, że na tych drogach do przejść wciąż obowiązują strefy buforowe, które pomagają w utrzymaniu ruchu drogowego, by nie doszło do zablokowania miejscowości przed przejściami.

Kolejki przed Kuźnicą i Bobrownikami utrzymują się od czwartku. Powstały po problemach z systemem informatycznym białoruskich służb celnych. Polscy pogranicznicy podkreślają także, że nałożył się na to większy zazwyczaj w weekendy ruch ciężarówek.