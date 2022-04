Mniej niż dwie doby czekania na odprawę w Bobrownikach

Do 44 godzin muszą czekać w piątek wieczorem kierowcy aut ciężarowych na odprawę na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach - podała podlaska KAS. To kilkanaście godzin krócej niż rano, gdy trzeba było czekać 56 godzin.

Jeszcze w piątek rano w kolejce stało tysiąc tirów, wieczorem jest ich nieco mniej i na odprawę czeka 800 aut - poinformowała PAP podlaska Krajowa Administracja Skarbowa.

Kolejka ma 16 km długości - wynika z danych Regionalnego Systemu Ostrzegania. W związku z długą kolejką, na drodze krajowej nr 65 przed miejscowością Waliły Stacja działa strefa buforowa, która ma usprawniać ruch. W miarę prowadzonych odpraw ciężarówki są sukcesywnie przepuszczane z jednej części strefy do drugiej.

W ciągu dziennej dwunastogodzinnej zmiany na Białoruś wyjechało 221 tirów. To nieco mniej niż norma tego przejścia (ok. 280 aut na zmianę).

Mniejsza liczba odpraw od trzech tygodni to skutek zaostrzenia procedur w związku z sankcjami gospodarczymi UE i zakazem transportu do Rosji niektórych towarów po agresji tego kraju na Ukrainę. Służby celne nie tylko sprawdzają dokumenty, ale także fizycznie kontrolują ciężarówki wyjeżdżające na wschód i oceniają, czy faktycznie znajduje się tam deklarowany towar. Są do tego także wykorzystywane skanery RTG.

W ramach kolejnego pakietu sankcji, Unia Europejska wprowadziła z dniem 9 kwietnia zakaz wykonywania transportu drogowego towarów na terytorium UE, obowiązujący przewoźników z siedzibą w Rosji i na Białorusi. Dla zakazu przewidziano okres przejściowy obowiązujący do 16 kwietnia; chodzi o to, by kierowcy realizujący obecnie zlecenia na terytorium krajów unijnych, zdążyli dojechać do granicy zewnętrznej i wyjechać z UE. Okres przejściowy zakończy się o północy z soboty na niedzielę.

Jak poinformowała w piątek PAP podlaska KAS, kierowcy tirów, którzy dojadą do kolejki do północy, nie poniosą żadnych konsekwencji i będą mieli możliwość wyjazdu z UE, pod warunkiem, że nie wiozą towarów, na które są nałożone sankcje. Przewoźnicy z Rosji i Białorusi, którzy będą chcieli ustawić się w kolejce po północy narażają się na kary pieniężne wynikające z Ustawy o transporcie drogowym, za realizację przewozów z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego. KAS podaje, że samochód nie wyjedzie z UE z towarem; będzie on musiał był rozładowany. Towar będzie mógł np. wrócić do miejsca załadunku lub zostać przeładowany do samochodów przewoźników, których unijny zakaz nie obowiązuje.

Kolejki w Bobrownikach utrzymują się od listopada 2021 r., gdy bezterminowo zawieszono odprawy na sąsiednim przejściu drogowym z Białorusią w Kuźnicy, w związku z kryzysem migracyjnym.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl