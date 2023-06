Podlaskie: Na trasie Supraśl-Krynki powstanie droga rowerowa

Przy drodze wojewódzkiej Supraśl -Krynki (Podlaskie) powstanie droga rowerowa. W czwartek w Supraślu podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej tej ok. 30 km trasy.

Umowę o wartości ponad 2,5 mln zł podpisali z projektantami członek zarządu województwa podlaskiego Marek Malinowski i dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Mariusz Nahajewski. Umowa ma być zrealizowana do grudnia 2024 r.

Droga wojewódzka ma być rozbudowana o dwukierunkową ścieżkę rowerową z nawierzchnią bitumiczną.

Marek Malinowski podkreślił, że inwestycja jest ważna dla samorządu województwa, bo wcześniej wykonano kilkunastokilometrową drogę rowerową z Białegostoku do Supraśla, która cieszy się olbrzymim zainteresowaniem rowerzystów, a planowana inwestycja przedłuży tę ścieżkę tak, by docelowo rowerem można było dojechać aż do Krynek.

Malinowski dodał, że to ważne dla rozwoju turystyki w regionie, a samorząd województwa dba o to, by ten rozwój był równomierny, np. przez rozwój dróg czy ścieżek rowerowych, bo rozwoju połączeń i dróg oczekują mieszkańcy.

W pierwszej kolejności ma być przygotowana budowa ok. 8 km drogi rowerowej z Supraśla do Sokołdy. "My będziemy składać wniosek o wsparcie właśnie tego odcinka do rządowego programu rozwoju dróg i mam nadzieję, że jak zrobimy tę dokumentację, uzyskamy to dofinansowanie, to rozpoczniemy w następnym roku budowę tej drogi" - powiedział Marek Malinowski. Dodał, że droga będzie dużą atrakcją turystyczną.

Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski wskazał, że droga do Krynek wiedzie przez atrakcyjne fragmenty Puszczy Knyszyńskiej, a po drodze jest wiele miejsc wartych odwiedzenia. Wymienił np. cmentarz powstańców listopadowych w Kopnej Górze, wskazał, że nieopodal Kopnej Góry kończy się budowa zagrody żubrów. Przypomniał, że okolice Krynek to też atrakcje związane z Tatarami polskimi, czyli np. zabytkowy meczet w Kruszynianach. Wyraził zadowolenie, że szlak rowerowy z Białegostoku do Supraśla będzie dalej rozwijany, wydłużony w stronę Krynek, które są przygranicznym miastem z historią. Dodał, że Supraśl stawia na turystykę, miasto żyje z turystyki.

Wiceburmistrz Krynek Emilia Szulborska-Żyndul wskazała, że ścieżka połączy miasta Supraśl i Krynki, atrakcje turystyczne. Zaznaczyła także, że ścieżka rowerowa - gdy już powstanie - znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.

Dyrektor Podlaskiego zarządu Dróg Wojewódzkich Mariusz Nahajewski dodał, że inwestycja sprawi, że rowerzyści nie będą już jeździć drogą wojewódzką, tylko ścieżką rowerową, a to ważne właśnie dla bezpieczeństwa. Nahajewski poinformował, że ścieżka rowerowa na trasie Supraśl-Krynki pojawi się w 2023 r. roku na niewielkim odcinku w miejscowości Talkowszczyzna, gdzie jest obecnie przebudowywana infrastruktura.

