Podlaskie: Nadal do 65 godzin oczekiwania tirów na odprawę w Bobrownikach

W niedzielę wieczorem nadal do 65 godzin muszą czekać kierowcy aut ciężarowych na odprawę na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach - poinformowała podlaska KAS. Kolejka ma 42 km długości.

W kolejce stoi 1460 aut ciężarowych, a w ciągu ostatniej dwunastogodzinnej zmiany udało się odprawić na Białoruś 226 samochody - poinformowała PAP podlaska Krajowa Administracja Skarbowa.

Z danych opublikowanych w Regionalnym Systemie Ostrzegawczym wynika, że kolejka ma w niedzielę wieczorem 42 km długości.

W związku z długą kolejką w miejscowości Waliły Stacja na drodze krajowej 65 do przejścia granicznego obowiązuje strefa buforowa, która ma usprawniać ruch.

Kolejka tirów do tego przejścia zaczęła rosnąć na początku tygodnia. Wydłużające się przed weekendem kolejki tirów do przejść z Białorusią, to w Podlaskiem typowa sytuacja od lat. Tak długie kolejki, sięgające ponad trzech dób oczekiwania, były na tym przejściu przed Bożym Narodzeniem.

Przejście w Kuźnicy - z powodu trudnej sytuacji przy granicy z Białorusią wywołanej kryzysem migracyjnym jest - do odwołania - zamknięte od 9 listopada.

