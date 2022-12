Podlaskie: Nadal ponad 20-kilometrowa kolejka tirów przed Bobrownikami

21 km długości ma nadal kolejka ciężarówek przed przejściem granicznym z Białorusią w Bobrownikach (Podlaskie) - podał w poniedziałek wieczorem w komunikacie Regionalny System Ostrzegania. Kierowcy czekają na odprawę do 44 godzin.

Przez cały dzień czas oczekiwania sięgał dwóch dób; wieczorem spadł nieznacznie do 44 godzin, ale długość kolejki się nie zmniejszyła i nadal przekracza 20 km. W związku z tym wciąż obowiązuje strefa buforowa na drodze krajowej nr 65 prowadzącej do Bobrownik.

Wzrost czasu oczekiwania na odprawę w Bobrownikach zauważalny jest od przełomu listopada i grudnia, ale przed minionym weekendem przekroczył on 30 godzin, a w trakcie weekendu jeszcze wzrósł. Odnosząc się do tej sytuacji podlaska KAS przypomina, że Bobrowniki to obecnie jedyne drogowe przejście graniczne z Białorusią w regionie (i jedno z dwóch, obok Koroszczyna, w Polsce).

Administracja celno-skarbowa zwraca też uwagę, że tradycyjnie ruch towarowy na granicy z Białorusią rośnie przed świętami i końcem roku, gdy firmy chcą zdążyć z realizacją kontraktów, a liczba ciężarówek wyjeżdżających na wschód po polskiej odprawie, generowana jest przez tempo odpraw strony białoruskiej.

Np. podczas 12-godzinnych nocnych zmian od początku grudnia było to od 90 do niespełna 170 ciężarówek.

Długa kolejka ciężarówek utrudnia też ruch na drodze krajowej nr 65 prowadzącej do Bobrownik. Dlatego od połowy ubiegłego tygodnia działa tam znowu strefa buforowa. Aby usprawniać ruch aut, w Waliłach Stacji kolejka jest dzielona, pojazdy są przepuszczane z jednej części do drugiej w miarę postępujących odpraw na granicy. Porządku pilnują funkcjonariusze KAS, Straży Granicznej i policji.

Od trzynastu miesięcy Bobrowniki to jedyne w Podlaskiem drogowe przejście graniczne obsługujące ruch towarowy z Białorusią. W listopadzie 2021 roku - z powodu kryzysu migracyjnego - zawieszono odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy i do tej pory ich nie przywrócono.

