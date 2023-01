Podlaskie: Nie ma kolejek na przejściu z Białorusią w Bobrownikach

Nie ma kolejek, na bieżąco odbywają się odprawy ciężarówek na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach - poinformowała w piątek podlaska KAS. Podczas nocnej zmiany po odprawie wyjechało na wschód 66 samochodów ciężarowych.

Ruch wyraźnie zmalał po nowym roku; od wtorku utrzymuje się praktycznie cały czas sytuacja odpraw na bieżąco.

Wcześniej przez dwa tygodnie czas oczekiwania przekraczał nawet 50 godzin, a kolejka do przejścia w Bobrownikach miała ponad 20 km długości; maleć zaczęła dopiero w okresie świąt Bożego Narodzenia, ale jej rozładowanie potrwało aż do nowego roku. W związku z tą sytuacją, przez wiele dni obowiązywała strefa buforowa na drodze krajowej nr 65 prowadzącej do przejścia.

KAS przypominała wtedy, że rokrocznie grudzień jest miesiącem większego ruchu na granicy wschodniej, a wynika to m.in. z rozliczania i finalizowania przez firmy rocznych kontraktów związanych z dostawami towarów.

Od ponad roku Bobrowniki są jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią i w ogóle jedynym w Podlaskiem, czynnym drogowym przejściem granicznym z Białorusią. W listopadzie 2021 roku - z powodu kryzysu migracyjnego - zawieszono odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy i do tej pory ich nie przywrócono.

