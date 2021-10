Podlaskie: Nieco krótsze kolejki do przejść granicznych z Białorusią; w Bobrownikach 37 godz. na wyjazd

37 godzin musieli czekać w poniedziałek rano kierowcy tirów wyjeżdżający z Polski na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach (Podlaskie) - wynika z danych Straży Granicznej.

Co prawda system informatyczny służb białoruskich działa już stabilnie, ale na awarię nałożyło się weekendowe spiętrzenie ruchu na granicy.

Awaria miała miejsce w piątek, wówczas liczba odpraw ciężarówek na przejściach z Białorusią znacznie spadła, a kolejki m.in. w Bobrownikach i Kuźnicy (Podlaskie) zaczęły rosnąć. W niedzielę rano było to odpowiednio - 40 godz. i 24 godz. oczekiwania na wyjazd; na drogach dojazdowych do obu tych podlaskich przejść granicznych z Białorusią utworzono tzw. strefy buforowe dzieląc kolejki.

Z danych polskich służb granicznych wynika, że białoruski system informatyczny - używany przy odprawach - działa już w poniedziałek stabilnie. Podczas nocnej zmiany w Bobrownikach udało się odprawić 257 ciężarówek wyjeżdżających z Polski, zaś w Kuźnicy - 373. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej, w kolejce przed przejściem w Bobrownikach wciąż czeka na odprawę 670 ciężarówek (według danych SG, czas oczekiwania wynosi tam 37 godz. i nadal są tam utrzymywane na drodze strefy buforowe), zaś do przejścia w Kuźnicy w kolejce czeka 330 tirów (czas oczekiwana szacowany jest na 14 godz.).

Służby przypominają, że zwykle w weekendy na tych przejściach kolejki ciężarówek się wydłużają, co ma związek z tym, że kierowcy jadący na Wschód chcą już na początku tygodnia zajechać do miejsc rozładunku, by przed kolejnym weekendem wrócić.

