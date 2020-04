Podlaskie: Nowe żubry już na wolności w Puszczy Augustowskiej

Cztery kolejne żubry, które trafiły niedawno do Puszczy Augustowskiej w woj. podlaskim, zostały wypuszczone na wolność. W sumie w puszczy żyje już 13 osobników tego gatunku.

Puszcza Augustowska to od dwóch lat kolejny punkt na mapie Polski, gdzie występują żubry. Małe stado trafiło tam w lutym 2018 roku. Były to dwa samce i cztery młode samice. Potem dowieziono do nich 10-letnią krowę, która została przewodniczką stada. Żubrzycy założono obrożę telemetryczną, co pozwala na śledzenie wędrówek całego stada.W pierwszej połowie marca tego roku przywieziono do puszczy kolejne cztery żubry, trzy krowy i jednego byka. Żubry od tego czasu przebywały w zamknięciu w zagrodzie aklimatyzacyjnej. Kilka dni temu zostały wypuszczone na wolność.

"Daje to nadzieję na szybkie połączenie się w jedno stado. Najprawdopodobniej w stadzie zostanie ustalona hierarchia ważności - czyli która krowa będzie przewodnikiem, ponieważ wśród żubrów panuje matriarchat. Zakładamy, że dalej to będzie dotychczasowa przewodniczka stada, krowa Ostoja" - powiedział PAP Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.Utworzenie stada żubrów w Puszczy Augustowskiej to jeden z elementów programu "Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe". Koszt programu wynosi 40 mln zł. Tworzenie niewielkich populacji żubrów ma ograniczać rozprzestrzenianie się chorób tych zwierząt, ale także ma służyć zwiększaniu zasięgu występowania żubrów w Polsce. Docelowo augustowskie stado ma rozmnożyć się do około 50 zwierząt.W puszczy przyszły na świat już dwa młode - Balinka (ur. w 2018 roku) i Śmiały, który urodził się rok później. Do stada dołączył też dorosły żubr Wiktor, dotąd dziko żyjący w puszczy. W ocenie ekspertów w Polsce żyje najwięcej żubrów na świecie - ponad 1,8 tys. w stadach na wolności i zagrodach pokazowych.