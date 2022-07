Podlaskie: Nowy dworzec kolejowy w Kuźnicy; w budynku będzie też SG i KAS

Ponad 18 mln zł kosztowała przebudowa dworca kolejowego w Kuźnicy (Podlaskie), przy polsko-białoruskiej granicy. To nowoczesny budynek, z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Będą tam działać też służby: Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa.

Dworzec w Kuźnicy powstał w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 - mówił we wtorek podczas oficjalnego otwarcia dworca członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany. Dodał, że w całej Polsce ma zostać zmodernizowanych ok. 200 dworców, a na ich budowę przeznaczono ponad 2 mld zł, które w znacznej części są środkami rządowymi.

Maślany poinformował, że przebudowa dworca w Kuźnicy kosztowała ponad 18 mln zł netto (blisko 21 mln zł brutto). "Z poprzedniego budynku, można powiedzieć, została tylko konstrukcja" - dodał. Powiedział, że w ramach inwestycji zostało zmodernizowane wnętrze, budynek został ocieplony, zyskał nową elewację, wymieniono wszystkie instalacje. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmianie uległo też otoczenia dworca; powstały parkingi oraz tereny zielone.

Dworzec ma ponad 1,4 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Maślany mówił, że oprócz części pasażerskiej, są dodatkowe powierzchnie, w których będzie działać m.in. Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa. Podkreślił, że służby będą mogły teraz służyć w bardzo dobrych warunkach.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podkreślił, że dworzec ma charakter regionalny i międzynarodowy, a miał ponury wygląd. Mówił, że w sąsiedztwie dworca pasażerskiego w Kuźnicy odbywa się też ruch towarowy; od 2020 roku działa skaner, który prześwietla pociągi towarowe. Poinformował, że od początku br. do maja w ruchu towarowym "przewinęło się" ok. 1,5 tys. składów z różnymi towarami.

"Mam nadzieję, że te zawirowania polityczne, których teraz jesteśmy świadkami i które utrudniają nam ruch odbywający się przez granicę, jednak znikną" - mówił wojewoda. Dodał, że wtedy ta inwestycja będzie się przyczyniała do wzrostu ruchu osobowego i towarowego.

Wójt Kuźnicy Paweł Mikłasz przypomniał, że dworzec powstał w 1962 roku i był bardzo zniszczony. Jego zdaniem modernizacja się udała. "Obecnie z niecierpliwością czekamy na uruchomienie trasy, która z powrotem połączyłaby nas z Grodnem. Na naszych terenach przez wiele lat ruch przygraniczny funkcjonował i mam nadzieję, że w przyszłości zostanie odbudowany" - powiedział.

Dziennikarzom mówił, że wielu mieszkańców gminy ma rodziny po drugiej stronie granicy i wiele z nich wcześniej podróżowało pociągami. Dodał, że z regionalnych połączeń korzysta wiele osób dojeżdżających do pracy czy szkoły.

W Kuźnicy obecnie działa tylko kolejowe przejście graniczne. Kolejowy ruch pasażerski międzynarodowy, zgodnie z rozporządzenie MSWiA z marca 2020 roku, ograniczono do odwołania - podały PAP służby graniczne. Natomiast drogowe przejście zostało zamknięte w listopadzie 2021 roku w związku z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy.

W Podlaskiem w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 ma powstać łącznie 14 dworców; obiekt w Kuźnicy to ósma taka inwestycja oddana do użytku - wcześniej zostały oddane do użytku obiekty w Czeremsze, Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Siemiatyczach, Jabłoni Kościelnej, Szepietowie, Wasilkowie. W przyszłym roku - jak poinformowano we wtorek - ma rozpocząć się inwestycja w Dąbrowie Białostockiej.

