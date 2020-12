Podlaskie: O północy zacznie pracę szpitalny oddział ratunkowy w szpitalu w Łapach

O północy z 31 grudnia na 1 stycznia zacznie formalnie pracę otwarty w czwartek szpitalny oddział ratunkowy w szpitalu powiatowym w Łapach (Podlaskie).

Budowa SOR i lądowiska dla śmigłowców ratunkowych kosztowała 12,1 mln zł. 8 mln zł z tej kwoty to środki z UE z programu Infrastruktura i Środowisko, ponad 4 mln zł dołożył powiat białostocki, który prowadzi szpital w Łapach.

To trzynasty SOR w regionie i wpisuje się w system ratownictwa medycznego w województwie podlaskim - poinformował podczas otwarcia oddziału wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Dyrektor szpitala w Łapach Urszula Łapińska wyjaśniła, że zanim powstał SOR, w szpitalu działała izba przyjęć, a SOR oznacza, że mieszkańcy będą mogli liczyć na fachową pomoc w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, bo jest do tego przygotowany pod względem sprzętu i kadry medycznej.

Wicedyrektor szpitala w Łapach Grzegorz Roszkowski powiedział PAP, że na SOR jest tomograf komputerowy, RTG, USG i inny sprzęt wymagany przez NFZ na SOR-ach, będzie można nieść pomoc pacjentom w trybie pilnym. Przedtem pacjenci musieli jeździć po taką pomoc do Białegostoku, a teraz można przyjeżdżać do Łap.

Roszkowski poinformował, że szpital czeka jeszcze na stosowne zezwolenia, by uruchomić lądowisko dla śmigłowców.

Obecny na uroczystości krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. Jerzy Robert Ładny z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaznaczył, że ma nadzieję na dobrą współpracę SOR w Łapach ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi w Białymstoku tak, by korzystali na tym mieszkańcy i pacjenci. Planowana jest taka współpraca.

Jak przypominały w czwartek władze powiatu białostockiego i regionalni parlamentarzyści PiS, od 2016 r. zaczęły się prace nad uratowaniem szpitala w Łapach, który w ostatnich latach systematycznie się rozwija.

Premier Mateusz Morawiecki napisał w liście odczytanym przez wiceministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, że inwestycja w szpitalu w Łapach przyczyni się do większego bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej mieszkańców i podniesienia jakości życia tej społeczności, zapewni dostęp do wyższych standardów w ratownictwie medycznym, a kadra medyczna będzie pracować w bardzo dobrych warunkach. Premier zachęcał również do udziału w szczepieniach przeciwko COVID-19.