Podlaskie: Od poniedziałku zmiany w nowym rozkładzie jazdy pociągów POLREGIO

Wprowadzenie od maja codziennych pociągów na trasie Białystok-Waliły, autobusowa komunikacja zastępcza w kilku miejscach spowodowana remontami - to główne zmiany w nowym rozkładzie jazdy pociągów POLREGIO w Podlaskiem, który będzie obowiązywał od poniedziałku 12 kwietnia.

Powodem zmian są np. modernizacje na odcinkach Białystok-Szpietowo (fragment trasy Rail Baltica Warszawa-Białystok) oraz na linii Białystok-Kuźnica Białostocka-Sokółka-Suwałki - podało w komunikacie POLREGIO. "Realizacja tych zadań będzie wymagała czasowego wstrzymania ruchu niektórych pociągów i wprowadzenia komunikacji zastępczej" - dodano.

Od poniedziałku, w nowym rozkładzie, który będzie obowiązywał do 12 czerwca, na trasie Białystok-Szepietowo jeździć będą tylko dwie pary pociągów, a pozostałe kursy na tej trasie będą się odbywać komunikacją zastępczą, autobusową. Tak samo będzie realizowane jedno połączenie na trasie Białystok-Łapy-Białystok. "Nie ulegają zmianie lokalizacje miejsc zatrzymań autobusowej komunikacji zastępczej" - podano w komunikacie o nowym rozkładzie.

Ułatwieniem dla pasażerów ma być to, że 10 pociągów Intercity na tej trasie będzie honorować bilety okresowe pasażerów pociągów POLREGIO.

Od 12 do 30 kwietnia będą prowadzone prace na linii z Białegostoku do Kuźnicy. Zmiany w rozkładzie będą tam w różnych terminach i w różne dni tygodnia.

Bieżące modernizacje na odcinku Białystok-Sokółka-Suwałki prowadzi PKP PLK. PLK podało w komunikacie, że łączny koszt tych prac to 2,5 mln zł. Będą wymieniane i regulowane szyny, tłuczeń. "W ubiegłym roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły 6,6 mln zł na zapewnienie dobrych przejazdów linią Sokółka - Suwałki" - poinformowała ta spółka. Będą prowadzone prace na siedmiu przejazdach kolejowo-drogowych, np. w Wasilkowie. "Prace w Sokółce, związane z modernizacją szerokotorowej linii kolejowej, ograniczone zostały do trzech dni. W dniach 17-19 kwietnia zastępcza komunikacja autobusowa zostanie wprowadzona za wszystkie pociągi INTERCITY na odcinku z Białegostoku do Suwałk oraz POLREGIO na odcinku Sokółka - Sidra" - podało PKP PLK.

Od maja, codziennie będzie jeździł pociąg na trasie Białystok-Waliły. W ostatnich latach na tej trasie jeździł pociąg tylko w weekendy w sezonie turystycznym. Teraz pociąg ten będzie jeździł codziennie od 1 maja do 26 września - podało POLREGIO powołując się na decyzje podjęte przez zarząd województwa podlaskiego. Do Walił będą jeździć dwie pary pociągów dziennie.

Ponieważ wprowadzane zmiany mają w wielu przypadkach szczegółowy charakter, POLREGIO apeluje do pasażerów, aby przed podróżą dokładnie sprawdzić godziny odjazdów. Szczegóły np. na https://portalpasazera.pl.

