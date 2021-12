Podlaskie: Od stycznia dodatkowe połączenie na trasie Białystok-Sokółka i codzienne pociągi do Siemianówki

Nowe kolejowe połączenie w dni robocze z Białegostoku do Sokółki oraz codzienne całoroczne połączenia z Hajnówki i Czeremchy do Siemianówki od stycznia 2022 r. realizuje w Podlaskiem spółka Polregio SA. Wcześniej decyzje w tej sprawie podjął zarząd województwa podlaskiego.

Polregio podało w komunikacie, że nowy popołudniowy pociąg z Białegostoku do Sokółki, który będzie jeździł w dni robocze ułatwi komunikację pasażerom podróżującym do Białegostoku do pracy czy szkoły. Pociąg ma wyjeżdżać z Białegostoku o 16:53 i wracać z Sokółki o 18:04.

Od stycznia zostają też przywrócone codzienne, całoroczne połączenia do Siemianówki.

Polregio przypomniało, że dotychczas, od kilku lat były to tylko kursy funkcjonujące w wakacje.

Szczegóły tych połączeń z Hajnówki i Czeremchy - w połączeniach z pociągami z Białegostoku - są na rozkładach jazdy, także w internecie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl