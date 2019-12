Podlaskie: Oddano do użytku dwie obwodnice na trasie z Białegostoku w stronę Łap

Dwie obwodnice na trasie z Białegostoku do Łap: Markowszczyzny i Turośni Dolnej oddano w czwartek do użytku. To element przebudowy drogi wojewódzkiej Markowszczyzna-Łapy. Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu Polska Wschodnia.

Koszt całej inwestycji to 195,5 mln zł, z funduszy unijnych pochodziło 166 mln zł, ok. 29 mln zł to wkład samorządu województwa podlaskiego - poinformował PAP urząd marszałkowski w Białymstoku.

Inwestorem jest podległy samorządowi województwa Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Oddany w czwartek do użytku odcinek drogi to 4,5 km - poinformowała PAP rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Izabela Smaczna-Jórczykowska.

Trasa z Białegostoku do Łap jest ważna komunikacyjnie; jej przebudowa, budowa obwodnic miejscowości, ułatwi dojazd wielu kierowcom podróżującym od strony Łap czy Wysokiego Mazowieckiego. Ma też przyczynić się do sprawniejszych połączeń na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), czyli Białegostoku i ościennych gmin, większego bezpieczeństwa.

Powstały obwodnice miejscowości: Markowszczyzna, Turośń Dolna oraz Uhowa. Ta ostatnia nie może być jednak na razie użytkowana przez kierowców, bo nie ma jeszcze wiaduktu kolejowego, który ma powstać do końca 2020 r. Cały odcinek Markowszczyzna-Łapy to ok. 14 km.