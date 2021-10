Podlaskie: Oddano do użytku wiadukt w Uhowie na drodze Białystok-Łapy

Od poniedziałku kierowcy mogą jeździć wiaduktem nad torami kolejowymi w Uhowie koło Łap (Podlaskie). Był to jedyny brakujący element w zbudowanej wcześniej drogowej obwodnicy Uhowa. To ważny element trasy drogowej Białystok-Łapy.

Wiadukt zbudowano nad torami kolejowymi międzynarodowej trasy kolejowej Rail-Baltica. Wiadukt jest wspólną inwestycją Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW) w Białymstoku i PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Inwestycję dofinansowano z UE z programu CEF w ramach projektu dotyczącego modernizacji ok. 70 km odcinka Czyżew-Białystok Rail Baltica. Wiadukt zbudowała firma Budrex sp. z o.o.

Tomasz Łotowski z PKP PLK poinformował PAP w poniedziałek, że budowa wiaduktu kosztowała 10,4 mln zł netto; do środków unijnych PKP PLK wniosło wkład własny, a PZDW sfinansowało koszty nadzoru autorskiego i obsługi laboratoryjnej.

PKP PLK informowało także wcześniej, że wiadukt w Uhowie jest jednym z 33, które powstaną na odcinku Czyżew-Białystok Rail Baltica. Ma 130 metrów długości, ponad 24 szerokości.

Wiadukt ma zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym, usprawnić system komunikacji w regionie, a całe zmodernizowane połączenie drogowe Białegostoku z Łapami, modernizowane drogi w tamtym rejonie, ma wpłynąć także na rozwój tej części regionu.

"Wiadukt w Uhowie to już ostatni element drogi z Łap do Białegostoku, na który bardzo długo czekaliśmy (...). Ta droga to istotny ciąg komunikacyjny w naszym województwie, ale to nie jest wszystko" - powiedział marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Zadeklarował, że priorytetem samorządu regionu na nową perspektywę finansową UE będzie zrealizowanie dalszej drogi z Łap do Wysokiego Mazowieckiego, jako projektu strategicznego.

"Zarząd województwa podjął już decyzję polityczną o tym, żeby w ramach nowych środków europejskich, w nowej perspektywie unijnej realizować dalszą część tego istotnego szlaku komunikacyjnego, to jest drogę z Łap do Wysokiego Mazowieckiego. To jest priorytet tego zarządu" - mówił Kosicki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl